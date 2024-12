Real Time arriva “Amore alla prova” con Belén Rodríguez

La crisi del settimo anno incombe come un mito e uno spauracchio su tutte le coppie. Ma da mercoledì 1° gennaio alle 21:30 su Real Time (canale 31) diventa un vero esperimento sociale, prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery, in “AMORE ALLA PROVA – LA CRISI DEL SETTIMO ANNO”.

Alla guida del format BELÉN RODRÍGUEZ, conduttrice, attrice e imprenditrice digitale, affiancata dalla psicologa, psicoterapeuta e sessuologa Maria Luigia Augello.

Ad affrontare l’esperimento saranno:

ESMERALDA E DAVIDE di Crotone

Esmeralda ha 27 anni e fa la cassiera, Davide ha 28 anni ed è store manager di un negozio. Stanno insieme da tre anni. Davide ha due figli da una vecchia relazione ma è lo spettro della sua ultima fidanzata che aleggia sulla loro storia e che ha portato, fin dall’inizio, a forti discussioni. Tra i motivi principali, la presenza di due tatuaggi sul petto di Davide: uno di questi sono proprio gli occhi della sua ex.

Nonostante la forte attrazione iniziale, che li ha portati velocemente alla convivenza, Esmeralda e Davide hanno vissuto, e vivono tuttora, in una relazione dove lo scontro è all’ordine del giorno. Lei ha sviluppato una forte gelosia e il carattere espansivo di Davide, a suo dire, non fa che peggiorare le cose. Ne consegue, da parte di Esmeralda, un controllo maniacale di Davide e del suo cellulare, con tanto di password di accesso ai social. Lei vorrebbe sentirsi più amata, vorrebbe ricevere più attenzioni, Davide invece vorrebbe sentirsi più libero così come vorrebbe poter condividere con lei le sue passioni: boxe e palestra. Quello che però entrambi ottengono, alla fine, è una situazione di grande instabilità, con discussioni così forti che hanno portato Esmeralda più volte ad andarsene di casa. L’unica certezza che si ritrovano ad avere è quella di essere di fronte a un bivio: risolvere una volta per tutte i loro problemi, o lasciarsi per sempre.

GIULIA E MARCO di Roma

Giulia ha 24 anni ed è studentessa di veterinaria, Marco ha 29 anni e si occupa dell’organizzazione delle pulizie sui treni ad alta velocità e della gestione di case B&B. Si sono conosciuti sui social durante il Covid, arrivando a stare al telefono fino a 7 ore al giorno, per poi dare inizio a una relazione dove i primi due anni sono stati un lungo tira e molla. Marco faticava a lasciarsi alle spalle una relazione tossica e voleva quindi libertà e divertimento. Giulia inizialmente ha accettato questa situazione, ma poco alla volta è arrivata all’ultimatum finale: iniziare una storia vera e propria oppure separare le proprie strade.

Questi primi due anni hanno però avuto degli strascichi sulla relazione che è poi nata. Giulia, infatti, fatica a dimenticare il periodo libertino di Marco, che le ha creato una grande fragilità. Inoltre, il carattere molto decisionista di Marco ha fatto sì che lui prendesse in qualche modo il controllo non solo della relazione, ma anche delle piccole cose della vita di tutti i giorni: “Mi deve dire anche come mi devo lavare i denti”, lamenta Giulia. La scarsa sicurezza di lei unita alla mania di controllo di lui, hanno inevitabilmente creato una distanza tra i due, che si riversa anche nell’intimità. Se “inizialmente non c’era un limite ai rapporti”, come dice Marco, oggi sembra che si sia spenta la fiamma. Per Giulia, invece, è Marco a pretendere troppo ma soprattutto è Marco che, rinfacciandole i suoi rifiuti e insinuando che questi possano portarlo a trovare in altre ragazze quello che non trova con lei, porta la coppia ad allontanarsi sempre di più. L’amore e la passione iniziali sono quindi piano piano svaniti, ed è per questo arrivato il momento di mettere il loro amore alla prova per capire se possono avere o meno un futuro insieme.

CLAUDIA E MAURIZIO di Ciampino (RM)

Claudia ha 47 anni ed è impiegata, Maurizio ha 52 anni ed è consulente finanziario. Si sono conosciuti sul lavoro 8 anni fa. Entrambi portavano avanti il peso di due relazioni fallimentari: lei con tre figli e un matrimonio dove è stata più volte tradita, lui con un figlio da un matrimonio dove, per infelicità, ha invece più volte tradito. Da quell’incontro Maurizio inizia a corteggiare Claudia fino a conquistarla. In poco tempo la storia da clandestina si trasforma in una relazione stabile, e la famiglia si allarga ancora di più con la nascita della loro figlia. Eppure, iniziano ad arrivare i problemi…

Durante i primi anni della loro storia, infatti, sono successe varie cose che hanno risvegliato in Claudia i peggiori incubi del passato, tra queste alcuni messaggi inviati a una hostess e l’iscrizione a un sito di appuntamenti. Maurizio da una parte scusa o motiva queste azioni, ma giura di non aver mai tradito. Di certo, però, in Claudia si è scatenata una gelosia irrefrenabile, fatta di interrogatori continui a Maurizio e di un controllo spasmodico del cellulare: “è arrivata a tracciare la mia posizione”, dice lui. Inevitabili sono quindi le discussioni che nascono, e che raggiungono livelli tali da portare Maurizio a chiuderle sempre nello stesso modo: facendo la valigia e andandosene di casa. Un meccanismo che ogni volta crea in Claudia ferite sempre più profonde: “sono arrivata a inseguirlo per strada, mentre lui andava via in macchina, e non si è fermato”. Lei vorrebbe che Maurizio comprendesse le sue insicurezze e che mettesse da parte il proprio ego, mentre lui vorrebbe una relazione e un dialogo di coppia più maturi. Entrambi vorrebbero riuscire a mettere un punto a un passato, sia individuale che di coppia, che non riescono a superare, per puntare a un futuro sereno insieme. Un futuro che però, al momento, faticano a vedere.

LUCRECIA E TOMMASO di Firenze

Lucrecia ha 41 anni e vende prodotti per la cura del corpo, Tommaso ha 42 anni e lavora nella società di lampade di lusso di famiglia. Si sono conosciuti a una festa di amici comuni nove anni fa, ed è scoccata subito la scintilla. Lucrecia, argentina di origini, ha messo subito le cose in chiaro dicendo di avere due matrimoni alle spalle e tre figlie. Ma questo non ha frenato Tommaso che si è ritrovato, di colpo, a fare felicemente da padre a tre bambine. Quando però si sono trovati di fronte alla scelta di avere un figlio loro, sono nati i problemi…

Tommaso, infatti, non ama prendere decisioni: “mi fa fatica fare qualsiasi tipo di cosa”, ammette lui, che preferisce delegare anche la scelta del ristorante dove andare a mangiare. A queste piccole cose Lucrecia ha sempre rimediato, ma quando l’argomento è diventato più importante, come appunto la scelta di un figlio insieme, l’eterno procrastinare di Tommaso ha smosso la pazienza di Lucrecia. Dopo alcuni anni la scelta è poi finalmente arrivata, ma durante la gravidanza le cose non sono andate bene e Lucrecia ha perso il bambino.

Per lei quell’evento ha segnato “un prima e un dopo” nella loro storia. Perché è proprio nel momento in cui Lucrecia ha sentito il bisogno di un appoggio per far fronte al trauma vissuto che per la prima volta si è sentita sola e, in qualche modo, abbandonata da Tommaso. Il suo “silenzio” ha così generato distanza affettiva e discussioni. Ora Tommaso vorrebbe indietro la serenità degli inizi, così come vorrebbe aprire la porta di casa senza avere il peso di non sapere il clima che troverà una volta varcata la soglia. Lucrecia, però, non riesce a dimenticare quel lutto vissuto in solitudine: “se ho superato una cosa del genere da sola, allora che senso ha continuare a stare con lui?”.

“Amore alla Prova – La crisi del settimo anno” (5 episodi da 60’) è prodotto da Banijay Italia per Warner Bros. Discovery. Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. Le puntate saranno disponibili in anteprima streaming su discovery+.

