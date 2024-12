Museo di Storia Naturale: la mostra Grande come un Virus

Al Museo di Storia Naturale di Milano i virus diventano protagonisti della mostra “Grande come un Virus”, promossa dall’Istituto di Biofisica di Milano del Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBF-CNR), Comune di Milano – Cultura e da IED – Istituto Europeo di Design, che resterà aperta fino al 7 febbraio 2025, con ingresso e visite guidate gratuite.

La mostra, che si inaugura oggi alle 17.30, nella Giornata Mondiale contro l’AIDS, accompagnerà il pubblico alla scoperta del mondo dei virus con lo scopo di conoscerli e capire che non sono nemici da sconfiggere, ma entità biologiche antiche, affascinanti e, in parte, ancora da esplorare. Un mondo che il CNR studia da anni e che, con il contributo progettuale e creativo di IED, si avvicina ora al grande pubblico a ingresso gratuito. Durante la visita, vestendo i panni di scienziate e scienziati, si potranno osservare da vicino questi organismi invisibili di grande interesse scientifico, medico ed ecologico.

Scienza e design si alleano al servizio della divulgazione scientifica, offrendo un viaggio inedito ed esperienziale nelle nano-dimensioni: quelle dei virus, entità biologiche che convivono con le specie viventi da miliardi di anni. Noti come causa di malattie, i virus sono per lo più innocui e alcuni di essi hanno avuto un ruolo nell’evoluzione: basti pensare che è probabilmente grazie a un virus se alcuni primati (compresi gli umani) hanno perso la coda e se, durante la gestazione, si cresce all’interno dell’organismo materno, nella placenta. Oggi i virus sono anche usati come strumenti di cura.

La collaborazione tra Istituto di Biofisica e IED è stata avviata più di un anno fa quando, in occasione dei 100 anni del Consiglio Nazionale delle Ricerche, fu presentato un inedito modello interattivo di HIV in scala 1 a dieci milioni realizzato, seguendo le indicazioni delle scienziate e degli scienziati del CNR, dalle e dai designer IED. Oggi, con questa mostra, il contributo scientifico e di contenuto del CNR incontra quello progettuale e creativo di IED, tra graphic e visual design, illustrazione, product design, sound e interaction design.

