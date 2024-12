MTM Teatro Litta: “Le notti bianche” da Fëdor Dostoevsky

Dopo il successo della stagione scorsa, torna al Teatro Litta di Milano, “Le notti bianche”, uno degli appuntamenti più atteso: un classico che ha saputo conquistare il pubblico con la sua profondità e la sua bellezza senza tempo.

Il celebre racconto di Fëdor Dostoevskij, che ha ispirato molteplici adattamenti teatrali e cinematografici, è un viaggio nell’animo umano, nel desiderio, nella solitudine e nelle possibilità di redenzione attraverso l’amore.

Nel racconto, un giovane uomo vive una serie di notti insonni durante le quali si intrecciano sogno e realtà, e incontra una donna, Nastas’ja, con cui condivide il suo tormentato desiderio d’amore, ma anche la paura di affrontare la verità.

Portare in scena Le notti bianche offre una straordinaria opportunità per esplorare temi universali come la solitudine esistenziale, la fragilità dell’animo umano e il sogno dell’amore perfetto.

MTM Teatro Litta – dal 10 al 19 gennaio 2025

Le notti bianche”

da Fëdor Dostoevsky

www.mtmteatro.it

Altri articoli di teatro su Dietro la Notizia