Il 16 dicembre, l’Università Europea di Roma ha celebrato l’apertura dei suoi nuovi laboratori didattici di Chimica , Biochimica, Biologia e Istologia per la Facoltà di Medicina e Chirurgia. Questo evento segna un passo avanti significativo per il rafforzamento e l’espansione di questo prestigioso Ateneo situato strategicamente nel cuore di Roma, vicino a numerosi centri di ricerca e ospedali, come il San Carlo di Nancy, facilitando collaborazioni e stage per gli studenti. In particolar modo la Facoltà di Medicina nasce in Partnership con il Gruppo Villa Maria, uno dei poli di sanità privata più prestigioso in Italia e all’estero.

All’evento di inaugurazione era presente il Prof. P. Pedro Barrajón, L.C., Magnifico Rettore della UER, che ha accolto i partecipanti e ha sottolineato le ambizioni accademiche raggiunte con l’introduzione di queste nuove strutture laboratoriali, fondamentali per il nuovo corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

Il Prof. Ernesto Greco, Coordinatore del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, ha illustrato le opportunità che i nuovi laboratori offriranno agli studenti, evidenziando l’importanza dell’innovazione nella formazione medica.

“I laboratori didattici , insieme al centro di riferimento del San Carlo di Nancy e il Centro di Simulazione avanzata di prossima inaugurazione , afferma il Prof Greco, saranno le tre gambe sulle quali poggerà il percorso formativo degli studenti della Università Europea de Roma



L’evento ha visto anche la partecipazione dell’On. Ugo Cappellacci, Presidente della Commissione Sanità della Camera dei Deputati, che ha effettuato il simbolico taglio del nastro, e augurato che dall’Università Europea possano uscire medici con spiccate capacità tecniche e preparati per le sfide del domani , ma al tempo stesso dotati di umanità e capacità comunicative delle quali si sente un gran bisogno oggi.

