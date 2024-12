Venerdì 20 dicembre alle ore 21.00 a Bassano del Grappa (Vicenza), presso il Palaubroker (via Cà Dolfin,127), il tenore ALESSANDRO LORA si esibirà in occasione del “Gran concerto di Natale- Alessandro Lora in concert” insieme ad Arisa.

La cantautrice per l’occasione interpreterà i grandi classici natalizi in arrangiamenti originali creati dal Maestro Diego Basso.

Biglietti disponibili al link: https://www.ticketone.it/artist/alessandro-lora/

L’evento, organizzato da Due Punti Eventi in collaborazione con Bruno Benetti di ITIGROUP Srl, mescolerà la magia della lirica con l’energia della musica pop.

Sul palco, Alessandro Lora sarà accompagnato da una prestigiosa orchestra e due cori, per un totale di 120 artisti. La serata al Palaubroker, vedrà la partecipazione del soprano Chiara Cremaschi, con cui Lora ha condiviso palcoscenici internazionali come quelli di New York, Vienna e Sanremo, oltre a numerosi concerti nella regione.

L’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e le voci di Art Voice Academy sosterranno i due artisti. Il concerto sarà arricchito dalle performance dei cori locali Gioventù Incantata e Giovani Voci Bassano.

Il tenore Alessandro Lora ha ricevuto il 15 ottobre a New York, presso l’istituto di cultura italiana, il prestigioso Premio Enrico Caruso 2024, come tenore in grande evidenza, in occasione dei 151 anni dalla nascita del celebre tenore Enrico Caruso. La serata, ripresa da Rai Italia, è in onda in Italia dopo essere stata trasmessa a New York, Toronto, Los Angeles, Buenos Aires, Sydney, Johannesburg, Pechino, Berlino e Lisbona.

