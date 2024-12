Nel 2025 GIORGIO PANARIELLO torna a teatro con il nuovo imperdibile show “E SE DOMANI…”, un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.

Da ottobre l’artista porterà questo nuovo spettacolo nei principali teatri, il via con un doppio appuntamento al Teatro Arcimboldi di Milano sabato 4 e domenica 5 ottobre per poi proseguire in tutta Italia.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

Queste le date al momento confermate:

04 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO

05 ottobre – Teatro Arcimboldi – MILANO

11 ottobre – Teatro Clerici (ex Gran Teatro Morato) – BRESCIA

19 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA

20 ottobre – Teatro Brancaccio – ROMA

25 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

26 ottobre – Teatro Colosseo – TORINO

05 novembre – Teatro Augusteo – NAPOLI

06 novembre – Teatro Team – BARI

13 novembre – Teatro Galleria – LEGNANO (MI)

15 novembre – Teatro LAC – LUGANO

22 novembre – Gran Teatro Geox – PADOVA

25 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

26 novembre – Teatro Verdi – MONTECATINI (PT)

29 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE

30 novembre – Teatro Verdi – FIRENZE

02 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

03 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

04 dicembre – Teatro Verdi – FIRENZE

11 dicembre – Teatro Europauditorium – BOLOGNA

16 dicembre – Teatro Rossetti – TRIESTE

I biglietti per le date sono disponibili in prevendita su Ticketone e punti vendita abituali.

Per info: www.friendsandpartners.it

instagram.com/giorgiopanarielloreal/

www.tiktok.com/@giorgiopanarielloreal

facebook.com/PanarielloOfficial

