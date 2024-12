Don Alberto Torriani è stato eletto Arcivescovo di Crotone. La comunità Pastorale di Novate è in festa. Don Alberto Torriani, originario della Parrocchia dei Santi Gervaso e Protaso, è stato nominato nuovo Arcivescovo di Crotone e Santa Severina in Calabria da Papa Francesco. Il novatese 53enne e prete da 25, ad oggi è il rettore del collegio arcivescovile San Carlo di Milano.

La consacrazione episcopale avverrà nel cuore della diocesi ambrosiana, il Duomo di Milano, sabato 22 febbraio 2025 alle 15. A dare l’annuncio a Milano è stato l’arcivescovo della diocesi ambrosiana, Mario Delpini. «Il momento della comunicazione e la diocesi di destinazione hanno sorpreso don Alberto e anche me. Ma poi la disponibilità, la risposta alla vocazione che viene dal Signore, tramite la Chiesa, non pone limiti all’esercizio del ministero: disposto alla sequela, anche da vescovo, anche a Crotone.

Dalla disponibilità al mettersi in cammino. Infatti sono molti i pensieri, le domande, gli adempimenti necessari per il passaggio delle consegne che riguardano un’opera educativa così importante come il Collegio arcivescovile San Carlo e molte sono le domande, gli adempimenti necessari per farsi carico della responsabilità episcopale di un ministero tutto da configurare e di una diocesi tutta da conoscere», ha commentato Delpini.

Altri articoli di Novate Milanese su Dietro la Notizia