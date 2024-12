L’associazione “Amici dell’Ospedale Annunziata di Savigliano”, in collaborazione con gli “Amici della Musica”, porta in scena – mercoledì 1° gennaio 2025 al teatro Milanollo – la commedia musicale “Cin Cin La”: evento che saprà coniugare arte e solidarietà.

L’iniziativa, che è arrivata alla tredicesima edizione, è sempre stata accolta da un pubblico sia numeroso che caloroso, dimostrando ancora una volta l’importanza della cultura come veicolo di sensibilizzazione e supporto alla Comunità.

L’obiettivo dello spettacolo teatrale è chiaro: raccogliere fondi per continuare a sostenere l’Ospedale dell’Annunziata a Savigliano. Un presidio sanitario di fondamentale importanza per il territorio. Attraverso l’organizzazione di eventi come questo, gli “Amici dell’Ospedale” intende intensificare le attività di “fundraising”, coinvolgendo non solo la popolazione ma anche le istituzioni locali, con la finalità di garantire risorse sempre maggiori a favore della salute pubblica.

Vedere il teatro “Milanollo” pieno sarà una grande soddisfazione per tutte le persone che si sono attivate al buon risultato di questa iniziativa, tutti convinti che la solidarietà e il coinvolgimento possano fare la differenza. E passiamo allo spettacolo. L’appuntamento è mercoledì – primo giorno del 2025 – il sipario si aprirà alle 17.00 con la divertente commedia musicale “CIN CIN LA”, messa in scena dalla compagnia d’Operette di Elena D’Angelo. Si tratta di un lavoro scritto da Carlo Lombardo e Virgilio Ranzato ambientato in una immaginaria località cinese.

La vicenda si apre con il matrimonio tra il giovane principe Ciclamino e la principessa Myosotis, organizzato dal Mandarino, figura autoritaria locale. L’unione tra i due giovani si rivela puramente simbolica, poiché i due sposi – ingenui e al tempo stesso inesperti – non comprendono il significato dell’unione coniugale.

La situazione inizia a preoccupare il Mandarino, il quale teme per la successione al trono. Costui decide di coinvolgere la famosa cantante francese Cin Cin La, in visita in Cina, a “educare” i giovani sposi alla vita coniugale. Le vicende si intrecciano tra equivoci, situazioni comiche e malintesi, complicati dall’esuberanza di Cin Ci Là. La trama si sviluppa in un susseguirsi di gag e momenti divertenti, con il classico spirito leggero e ironico dell’operetta.

Alla conclusione, il lieto fine è garantito: i giovani sposi finalmente comprendono l’amore, il Mandarino può tirare un sospiro di sollievo e tutti i personaggi si uniscono in un clima di festa. Cin Ci Là si conferma una brillante commedia musicale, capace di unire romanticismo e leggerezza con un pizzico di esotismo.

Tra i vari personaggi segnaliamo Elena D’Angelo nella parte di Cin Cin La, Mattia Pelosi in quella del principe Ciclamino e Merita Di Leo in quella di Myosotis. La direzione artistica è affidata agli “Amici della Musica di Savigliano”, che quest’anno festeggia 50 anni di attività, attualmente coordinati dal maestro Ubaldo Rosso. Le prevendite sono curate dall’associazione dell’Annunziata e iniziano venerdì 20 dicembre. Il costo dei biglietti è di 30 euro per platea e palchi, 25 per la galleria e 20 per il loggione.

