Fudasca esce oggi il nuovo tape “Slide” con Ted Park e Kino

Il songwriter e producer romano FUDASCA torna oggi con una straordinaria collaborazione internazionale pubblicando il nuovo tape “Slide” feat. Ted Park e Kino.

Il brano

E’ stato registrato negli studi Sony Music a Los Angeles, è caratterizzato da un sound che mescola ritmi brasiliani a un ritmo prettamente “Jersey”, combinando perfettamente le influenze da tutto il mondo, tra Italia, Corea, Stati Uniti e Brasile.

“Slide è un pezzo puramente club, nato in modo molto spontaneo e naturale. Puoi cantarci sopra, allenarti o semplicemente farla scorrere, e questa è la cosa più potente per una canzone – racconta FUDASCA – Ricordo che, durante la registrazione, arrivavano vibes pazzesche, tanto che Alex Dowidchuk , il tecnico del suono che ha lavorato con noi durante la sessione e che ci ha dato consigli sulle voci, e che aveva appena finito di lavorare con artisti come Justin Timberlake, Travis Scott e Beyoncè per il suo ultimo album “Cowboy Carter” uscito proprio una settimana dopo la session, si era talmente entusiasmato che saltava addirittura in giro per gli studi.”

La nuova traccia è impreziosita dalla partecipazione di Ted Park, noto rapper e cantante coreano-americano, e del cantante, rapper e compositore coreano Kino, giovane star del K-Pop conosciuta in tutto il mondo e membro della band PENTAGON.

Con “Slide” continua il filone del nuovo progetto di FUDASCA volto a coinvolgere, brano dopo brano, artisti internazionali e di spicco nel suo immaginario lo-fi, esaltando lo stile di ciascuno attraverso le peculiari sonorità vintage che da sempre distinguono le sue produzioni.

Il nuovo brano segue di pochi mesi la pubblicazione di “Immagina” con Tredici Pietro, Francesca Michieline Mecna e la partecipazione di FUDASCA tra gli ospiti scelti da Amadeus per lo show Suzuki Music Party, registrato martedì 17 settembre all’Allianz Cloud di Milano e andato in onda in prima serata domenica 22 settembre sul Nove.

