La scrittrice Manuela Chiarottino, in uscita dal 13 dicembre con “Odio Babbo Natale… o forse no” per More Stories torna con un Romance (Comedy) che chiede a chi lo leggerà di farsi conquistare dalla magia della storia e del periodo dell’anno.

North Pole è un piccolo paese che ha fatto del Natale la sua bandiera, e soprattutto nei mesi invernali si ricopre di scintillanti festoni e decorazioni, mentre per le sue strade si respira profumo di biscotti, si pattina sul ghiaccio e si ascoltano i canti natalizi. A North Pole tutti amano il Natale.

…o forse no.

David lo odia, il Natale. Lui a North Pole ci è nato e quell’atmosfera l’ha respirata sin da bambino. Ma se, da piccolo, come tutti gli altri abitanti, l’ha amata, appena maggiorenne ne è voluto scappare. Adesso vive in Florida, accanto al mare, dove si gode un’estate pressoché perenne e fa la bella vita.

Niente potrebbe convincerlo a rimetterebbe mai più piede a North Pole.

…o forse no.

Perché, quando sua sorella Beth lo invita al suo matrimonio e gli chiede di accompagnarla all’altare, David sa che non potrà rifiutare: Beth è la sola famiglia che gli resta, visto che sua madre è morta e, soprattutto, che ha chiuso malamente i rapporti con suo padre quando ha deciso di lasciare il paese della sua infanzia.

Tornare a casa, però, non è affatto facile quando devi affrontare ricordi che avevi preferito dimenticare, situazioni lasciate irrisolte e… una rossa tutta fuoco, che emana profumo di dolci e biscotti, e che altri non è che la testimone e damigella della sposa.

Amber ha sempre amato il Natale e North Pole, anche se ha dovuto allontanarsene per un periodo. Per questo vi è tornata volentieri da qualche anno, per aprire la sua pasticceria. Con un’attività in proprio e una figlia piccola, però, non ha tempo per distrazioni o complicazioni. E non ha assolutamente tempo per l’amore…

…o forse no.

Perché con David, così diverso da lei, in assoluto l’uomo più sbagliato che il destino potesse mandarle, sembra scattare subito la scintilla.

Ma può un’attrazione trasformarsi in amore?

Probabilmente no.

…o forse sì.

“Il libro esce proprio a ridosso di questo Natale, non poteva essere altrimenti, visto che la storia è ambientata nel periodo natalizio e si intitola “Odio Babbo Natale o forse no…”. In fondo è un regalo di Natale, spero gradito, che ho voluto fare alle mie lettrici, con una storia che parla d’amore, di famiglia, di seconde possibilità. Un racconto romantico, divertente, che assomiglia a una tazza di cioccolata calda davanti al camino, confortante e avvolgente, con quel pizzico di magia che riscalda il cuore” – ha commentato l’autrice.

“Con la sua penna delicata, Manuela Chiarottino ci regala un soffio di magia che profuma di burro e cannella in un romanzo dolce e struggente che è la coccola perfetta da gustare avvolti in una coperta e con una tazza di cioccolata tra le mani” – ha ribadito la casa editrice.

Allo stesso tempo, la scrittrice torinese ha pensato anche a un libro per bambini fino agli 8 anni, perfetto per letture in famiglia dal titolo “Il magico libro delle storie di Natale”.

Dieci racconti e coloratissime illustrazioni in cui trovare un elfo timido, un trenino magico, un pupazzo di neve parlante, un gattino meravigliosamente imperfetto e tanti altri personaggi per toccare temi come l’amicizia, la famiglia, il rispetto, la solidarietà, la sincerità, la timidezza e il coraggio.

