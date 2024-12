Al via la seconda edizione della Fanfara dei Carabinieri

Per il secondo anno, l’Arma dei Carabinieri sarà protagonista nelle vie e nelle piazze dei nove Municipi di Milano per celebrare le festività natalizie con la Fanfara del Terzo reggimento Carabinieri “Lombardia” e il suo repertorio di marce militari e brani della migliore tradizione musicale. Saranno le note dei principali compositori a risuonare tra il pubblico, per stringere la città in un ideale abbraccio e accompagnarla verso le festività natalizie e di fine anno.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato ai Servizi civici, Quartieri e Decentramento, l’area Municipi e l’Arma dei Carabinieri di Milano, rientra nelle azioni volte a valorizzare i quartieri, attraverso eventi di natura culturale e momenti aggregativi.

La Fanfara del Terzo reggimento “Lombardia”, istituzione prestigiosa e conosciuta in Italia e all’estero, nasce nel 1820 con l’arruolamento dei primi militari trombettieri, in seguito denominati “Trombetti”. Nel 1862 alla Legione Carabinieri Lombardia sono assegnati i primi trombettieri a cavallo che, nel corso degli anni, andranno a costituire la relativa Fanfara. Nel 1946 assume la denominazione di “Fanfara del Terzo battaglione”, modificata poi, nel 2014, nell’attuale.

Nel corso dei secoli il termine “Fanfara” è rimasto legato al complesso bandistico e oggi utilizzato esclusivamente in ambito militare. Nonostante l’attuale organico sia in realtà quello di una banda minore, essa svolge un’intensa attività concertistica anche fuori dal territorio nazionale e affiancando spesso artisti di fama internazionale.

