La partnership tra Yakult Italia e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia (MUST) è giunta al suo 15° anniversario, segnando un traguardo importante nel percorso condiviso fatto di valori, scienza ed educazione. Lo scorso 7 novembre, nella splendida Sala del Cenacolo del Museo milanese, si è tenuto un evento speciale per rendere omaggio a questa “lunga storia insieme”, in compagnia dei principali partner di Yakult Italia e del MUST.

L’incontro ha offerto un’opportunità di riflessione comune, sul valore di una collaborazione

strutturata, tra differenti soggetti istituzionali, e sulla sua sostenibilità nel corso del tempo.

La partnership con il MUST, iniziata nel 2009, incarna i principi fondanti del “modello Yakult”, un’azienda che non solo è riconosciuta a livello globale per la sua storia pioneristica nel campo dei probiotici, ma che si distingue per il suo impegno continuativo in favore della divulgazione scientifica.

Ed è proprio in virtù di questa collaborazione, che è stato possibile realizzare progetti culturali ed educativi dedicati alla corretta alimentazione e agli stili di vita sani, come la mostra permanente #FoodPeople e l’iLab ALIMENTAZIONE, all’interno del quale sono stati concepiti numerosi laboratori sui temi della fermentazione degli alimenti e sul microbiota intestinale come centrale del benessere, dedicati agli studenti delle scuole primarie, alle famiglie, ai nutrizionisti e ai giornalisti. Un dialogo che ha consentito di esplorare e condividere, col pubblico, temi di frontiera nell’ambito della microbiologia umana, in grado di connettere diverse realtà istituzionali e professionisti della salute. Dal 2021, tale percorso ha consentito a Yakult Italia di diventare Mission Partner del MUST.

