Venerdì 29 novembre 2024, Bunt al il Circolo Magnolia 

Venerdì 29 novembre 2024, il Circolo Magnolia ospiterà BUNT., artista, produttore e DJ tedesco noto per il suo stile musicale che mescola elettronica e folk house. Dopo il successo del concerto tenutosi all’Arca di Milano lo scorso maggio, registrando il tutto esaurito, BUNT. torna nel nostro Paese con un’unica data esclusiva. Il live al Magnolia fa parte del suo tour, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, e promette una serata di energia pura, ritmi trascinanti e un’atmosfera indimenticabile.

BUNT., nome d’arte di Levi Wijk, è un artista emergente nel panorama musicale internazionale, inizialmente nato come duo e fortemente influenzato da icone come Avicii, Justice, Swedish House Mafia e Calvin Harris. Con brani di successo come “Unbreakable” (feat. Clarence Coffee, Jr.) e “Crocodile Tears” (feat. Jens Hult), BUNT. ha raggiunto un pubblico globale, consolidando il suo stile inconfondibile. Dopo l’abbandono del co-fondatore Nico Crispin nel 2021, Levi Wijk ha portato avanti il progetto firmando con Arista Records e pubblicando il singolo di successo “Clouds” con Nate Traveller, che ha debuttato nella Top 15 della Billboard Hot Dance/Electronic Songs Chart.

MAGNOLIA INVERNO prende vita nell’area verde di 20.000 mq dell’Idroscalo. La venue è dotata di un main stage all’altezza dei grandi festival europei, un second stage dalla capienza più ridotta e un park stage dedicato ai djset. Non manca un punto ristoro incentrato sulle nuove tendenze di street food che si aggiunge alla pizzeria, all’hamburgeria e ad una zona chill con sdraio. Per tutta la stagione invernale non sarà necessaria la tessera Arci, tutti i giorni dalle 19.00 sarà possibile cenare all’aperto. Quest’anno Magnolia festeggia la conferma dell’occupazione dello spazio dell’Idroscalo per altri 18 anni, confermandosi un luogo ed un’organizzazione all’avanguardia a livello artistico e organizzativo.

Punto di riferimento imprescindibile per tutti gli appassionati di musica, questo inverno è previsto un programma fitto e variegato senza tregua: festival, party a tema ed eventi speciali per una selezione artistica ricercata e diversificata.

Tutte le info su www.circolomagnolia.it

Altri articoli di musica su Dietro la Notizia