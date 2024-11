Fuori “Basta Session N°5” Con Mecna, Fenoaltea, Rares, Bongi

BASTA, il progetto di session musicali, video format ed eventi, pubblica oggi mercoledì 6 novembre su tutte le principali piattaforme digitali il nuovo singolo “BASTA SESSION N°5” con la partecipazione di Fenoaltea, Mecna, Bongi, Alessandro Cianci, Rares e Goedi. Sempre da oggi è disponibile su Youtube anche il video del making of del brano.

BASTA, nato nel 2023, si è consolidato nella scena musicale italiana per la sua versatilità e originalità che contraddistinguono da sempre il progetto e, nel corso dell’anno, ha pubblicato quattro session uniche che hanno visto la partecipazione di grandi artisti come Altea, Bassi Maestro, Ceri Wax, Crookers, Coca Puma, Colombre, Drone 126, Ele A, Frah Quintale, Ensi, Laila Al Habash, Silent Bob, White Mary e tanti altri.

BASTA SESSION N°5 è un brano con un sound che spazia dal groove ad armonie sognanti ed è composto da Mecna alla voce affiancato da Rares che, insieme, realizzano un pezzo di spessore toccando temi profondi e sentiti come le relazioni personali. Le produzioni, invece, sono curate da Goedi e Fenoaltea (già presente in veste di remixer nella Basta Session N°3) e sono caratterizzate da un solido groove che accompagna le armonie sognanti di Bongi (rhodes e synth) e di Alessandro Cianci (chitarra e basso elettrico). Ad impreziosire il singolo, si aggiunge Rares con una chitarra acustica nel secondo ritornello e una coda finale evocativa e sorprendente.

“In questa quinta session, è davvero impressionante e spiazzante come con solo un’ora e mezza a disposizione per turno siamo riusciti a creare una canzone rilevante. Non solo a livello musicale, mi riferisco soprattutto al testo e al messaggio, sono stati incredibili su questo Rares e Mecna.” – commenta Goedi.

“Partecipare a questa session è stato un salto nel vuoto. Spesso mi capita di uscire da una session con frustrazione per non essere riuscito a scrivere molto o senza aver chiuso un pezzo. Poteva andare malissimo e invece con mia sorpresa sono riuscito a scrivere di getto la prima strofa e le parole di Rares con la produzione mi hanno dato l’aiuto per scrivere anche la seconda e chiudere un pezzo in pochissimo tempo di cui sono molto fiero e felice. Fossero tutte così…” – commenta Mecna.

BASTA nasce da un’idea di Diego Montinaro, alias Goedi, e Stefano Mastropietro. La scintilla è partita dopo l’apertura dello studio di produzione di Goedi, uno spazio perfetto per creare un hub creativo in cui unire personalità di diverse scene musicali. Il fattore unico ed inedito delle sessioni è quello di mettere produttori, cantanti e musicisti nella condizione di dover “improvvisare”, in quanto nessuno dei partecipanti sa cosa abbia registrato e chi lo ha preceduto. Da qui la nascita di veri e propri brani, ovvero le “BASTA SESSION”, che verranno pubblicati su tutti gli store digitali – insieme al making of della singola session su YouTube – con i tre remix di ogni traccia lavorati da diversi producer.

