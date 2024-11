Grande successo per l’ottava edizione della MILANO MUSIC WEEK con oltre 60.000 persone e 200 artisti coinvolti

Grande successo per l’ottava edizione della Milano Music Week (18 – 24 novembre), un progetto del Comune di Milano – Assessorato alla Cultura, promosso da AssoConcerti, Assomusica, FIMI Federazione Industria Musicale Italiana, NUOVO IMAIE Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori e SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, con il patrocinio del Ministero della Cultura, ed organizzato da Butik s.r.l. Impresa Sociale. Main Sponsor UniCredit, UniCredit Allianz Vita e TicketOne.

La Milano Music Week si è conclusa ieri con il tradizionale closing party powered by UniCredit e UniCredit Allianz Vita che ha visto esibirsi Venerus, curatore speciale di questa settimana, in un Dazio dell’Arco della Pace gremito per l’occasione, seguito dal DJ set di Plastica. Il contest di UniCredit e UniCredit Allianz Vita, presentato da Margherita Devalle, ha visto la vittoria del duo Amore Audio.

Gli 84 appuntamenti organizzati dalla direzione artistica, insieme agli oltre 300 eventi in tutta la città, tra cui l’attesa seconda edizione dei SIAE Music Awards condotti da Amadeus, hanno trasformato il capoluogo lombardo in un punto di riferimento per professionisti del settore, futuri addetti ai lavori, artisti emergenti e appassionati.

Negramaro, La Rappresentante di Lista, Gaia, Pop X, Francesca Michielin sono solo alcuni degli oltre 200 artisti intervenuti alla Milano Music Week. Carlo Conti, Direttore Artistico e Conduttore del Festival di Sanremo 2025, ha annunciato in esclusiva durante un panel al Castello Sforzesco che aumenterà i Big in gara, che i nomi degli artisti saranno svelati domenica 1 dicembre all’ora di pranzo, al Tg1 delle ore 13.30, e che la serata delle cover sarà a tema libero, i duetti potranno essere fatti anche tra cantanti in gara.

Dalla prossima settimana sarà possibile rivedere sulla pagina YouTube di Milano Music Week i panel, i workshop e le interviste con gli artisti.

In totale le location coinvolte sono state 128. Quest’anno, il cuore pulsante della manifestazione si è spostato in una cornice d’eccezione nel cuore di Milano, tra il Castello Sforzesco e i Dazi di Parco Sempione, offrendo un’atmosfera unica che ha unito la tradizione storica di Milano alla sua vocazione contemporanea. Il truck di RTL 102.5, radio ufficiale della Milano Music Week, ha trasmesso in diretta dall’Arco della Pace.

La scelta di posizionarsi in un’area così iconica della città si è rivelata vincente: ha favorito un’affluenza straordinaria di visitatori, provenienti da tutta Italia e non solo, contribuendo a rendere ogni momento della settimana un’occasione speciale di incontro e scambio culturale.

Oltre 10.000 persone hanno partecipato agli 84 eventi organizzati dalla Milano Music Week e in totale più di 60.000 persone hanno partecipato alla settimana della musica, segnando una crescita di pubblico del 50% rispetto allo scorso anno (40.000 persone).

