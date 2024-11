Oggi, martedì 12 novembre, Milano festeggia gli 80 anni dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia), costituita a Roma il 6 giugno 1944 durante la Resistenza italiana e divenuta simbolo della lotta per la libertà e la giustizia. La celebrazione dal titolo “Mai senza Resistenza. 1944-2024 Ottanta anni di Anpi guardando al futuro” si svolgerà in tre luoghi emblematici della memoria e della lotta antifascista milanese: la Camera del Lavoro, la Loggia dei Mercanti e il Piccolo Teatro. La cerimonia, aperta a tutte e tutti, sarà un momento di raccoglimento e riflessione sulla storia della Resistenza, ma anche di impegno per i valori democratici e per la difesa dei diritti civili.

Il programma della giornata

Ore 9.30-13 – Camera del Lavoro

La giornata si aprirà presso la Camera del Lavoro di Milano con interventi, letture e performance artistiche. Coordinano Debora Migliucci e Primo Minelli (Presidente ANPI provinciale). Gli interventi saranno tenuti da:

• Gaetano Liguori, pianista

• Luca Stanzione, segretario generale CGIL Milano

• Lella Costa, attrice

• M. Pia Garavaglia, rappresentante del Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza

• Rossella Miccio, presidente Emergency, con un intervento su “La pace come priorità”

• Orchestra e Coro del Teatro alla Scala

• Paolo Pezzino, presidente Istituto Ferruccio Parri

• Rosy Bindi, sul tema “Autonomia differenziata e ruolo dell’ANPI nel percorso unitario”

• Lino Guanciale, attore

• Simone Massi, presentazione della tessera ANPI 2025

• Gad Lerner, giornalista e curatore con Laura Gnocchi del Memoriale della Resistenza Italiana (www.noipartigiani.it)

• Diana Pavlovich, attrice, mediatrice culturale attivista per i diritti umani e complesso Rom in concerto

Ore 15 – Loggia dei Mercanti

Cerimonia di deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti per la libertà, alla presenza delle autorità cittadine e di rappresentanti dell’ANPI. Parteciperanno:

• Anna Scavuzzo, vicesindaca di Milano

• Mario Delpini, arcivescovo di Milano

• Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI

• Primo Minelli, presidente ANPI provinciale di Milano

Ore 16 – Piccolo Teatro (via Rovello, 2)

Saluti istituzionali e una lectio storica, aperti al pubblico fino a esaurimento posti. L’incontro sarà introdotto e coordinato da Primo Minelli, Presidente ANPI provinciale, e vedrà gli interventi di:

• Giuseppe Sala, Sindaco di Milano

• Sandra Gilardelli, partigiana

• Michela Ponzani, storica

• Gen. S.A. Luigi Del Bene, Vice Comandante e Capo di Stato Maggiore del Comando Squadra Aerea-1a Regione Aerea di Milano, in rappresentanza del Ministero della Difesa

• Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale ANPI

Costituita durante la Seconda Guerra Mondiale, il 6 giugno 1944 a Roma dal Comitato di Liberazione Nazionale del Centro Italia, ANPI ha rappresentato e continua a rappresentare i valori della lotta partigiana. Con l’occupazione nazifascista ancora in atto nel Nord Italia, l’associazione si costituì per onorare e sostenere il sacrificio dei partigiani. Il 5 aprile 1945 ANPI ricevette il riconoscimento ufficiale come Ente morale, e il 4 giugno 1945, con la liberazione di Milano, nacque il Comitato Alta Italia, volto a unire le figure storiche della Resistenza.

A distanza di 80 anni, ANPI continua a essere testimone di quei valori che hanno ispirato la Resistenza: giustizia, solidarietà e libertà. La celebrazione di domani vuole essere non solo un omaggio alla memoria, ma un rinnovato impegno verso il futuro, affinché i valori della democrazia e dei diritti civili restino vivi e custoditi.

Per informazioni https://www.anpi.it/mai-senza-resistenza-il-12-novembre-milano-tre-iniziative-gli-80-anni-dellanpi

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia