Libro Bianco AISF 2024, presentata la nuova edizione

Presentato il Libro Bianco Associazione Italiana per lo Studio del fegato: “Le malattie epatiche: definizione di ambiti e interventi per un approccio integrato”

E’ stato presentato al Senato della Repubblica, nella cornice di Sala “Caduti di Nassirya” di Palazzo Madama, il Libro Bianco AISF 2024. Un evento promosso dal Senatore Gianni Berrino, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare “Epatiti Virali e Malattie del Fegato”. L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per analizzare le malattie epatiche e discutere interventi per un approccio sanitario integrato.

AISF, fondata nel 1970, con oltre 1000 soci provenienti da diverse aree di specializzazione

(gastroenterologia, medicina interna, infettivologia, chirurgia, immunologia e scienze di base), promuove la divulgazione delle conoscenze scientifiche e l’avanzamento della ricerca in campo epatologico e per questo, in continuità con questa missione, rafforza la sua opera di informazione attraverso il Libro Bianco AISF dal titolo “Le malattie epatiche: definizione di ambiti e interventi per un approccio integrato”.

Le malattie del fegato rappresentano un’emergenza epidemiologica e clinica sia a livello mondiale che nazionale, con forte impatto economico per il Servizio Sanitario Nazionale, e purtroppo con ancora molte barriere che impediscono una corretta ed efficiente gestione del paziente. Il documento offre una panoramica completa sulle malattie epatiche, tracciando le priorità di intervento e suggerendo strategie per migliorare diagnosi, trattamento e prevenzione. Il Libro Bianco, infatti, sviscera diverse tematiche, in primis l’individuazione delle principali patologie del fegato, dalle epatiti virali alla steatosi epatica, dall’epatite alcolica alle malattie genetiche e rare, fino alle malattie autoimmuni e colestatiche, alla cirrosi epatica, alle neoplasie primitive e al trapianto di fegato, per poi

suggerirne un trattamento olistico, andando ad indagare ciascun singolo aspetto che ne compone il quadro generale: dall’inquadramento epidemiologico a quello clinico e scientifico, analizzando poi le necessità dei pazienti, l’inquadramento normativo/regolatorio e organizzativo, per arrivare a delineare, con il supporto dell’analisi di dati forniti ed analizzati dalle istituzioni deputate a raccoglierli e trattarli, raccomandazioni concrete per migliorare il percorso di cura e la gestione della patologia.

La Conferenza stampa realizzata su iniziativa del Senatore Gianni Berrino in collaborazione con l’Intergruppo Parlamentare “Epatiti Virali e Malattie del Fegato” e AISF rappresenta un momento di confronto fondamentale per medici, operatori sanitari e istituzioni che mira a migliore gestione delle malattie del fegato. Il libro bianco, il cui obiettivo è stato quello di inquadrare tutte le malattie epatiche, cercando di tracciare dei percorsi che favoriscano diagnosi, trattamento e prevenzione ha ricevuto la prefazione a firma del Senatore Gianni Berrino sancisce l’impegno della politica a supporto di questo ambito.

“Con questa Prefazione voglio ribadire il mio impegno personale e di Presidente dell’Intergruppo “Epatiti Virali e Malattie del Fegato” a lavorare in sinergia con AISF, affinché questo Libro Bianco possa rappresentare la base per una consensus proattiva, superare le attuali barriere strutturali e delineare la migliore strategia di gestione e cura del paziente. – ha commentato il Senatore Gianni Berrino, 10a Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale, Senato della Repubblica, Presidente Intergruppo Parlamentare “Epatiti Virali e Malattie del Fegato Il lavoro portato avanti da AISF – Associazione Italiana per lo Studio del Fegato ha delineato l’attuale scenario di riferimento per tutte le patologie croniche del fegato in Italia.

La Prof.ssa Vincenza Calvaruso, Segretario AISF e Professore Associato di Gastroenterologia presso l’Università degli Studi di Palermo, ha evidenziato l’importanza del documento, commentando – “Lo scopo finale di questo documento va oltre la semplice informazione, ma intende rappresentare uno strumento operativo per rafforzare e migliorare la comunicazione tra la comunità istituzionale, scientifica e i pazienti, stimolando anche il dibattito sui temi trattati. – continua Vincenza Calvaruso – L’auspicio è che, attraverso una stretta collaborazione tra tutte le parti coinvolte, si possa creare un consenso proattivo sulle raccomandazioni individuate, con l’obiettivo di migliorare significativamente la

prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie croniche del fegato, a beneficio di tutti i pazienti.”

L’approccio transdisciplinare applicato alla stesura del Libro Bianco ha permesso di coinvolgere diversi attori: comunità scientifica, enti istituzionali, associazioni di pazienti, accademia ed esperti di scienze giuridiche e diritto sanitario. Sono intervenuti Alessio Aghemo, responsabile dell’UO di Medicina Interna ed Epatologia presso l’IRCCS Humanitas di Milano, e Ivan Gardini, Presidente dell’Associazione EpaC ETS, che hanno illustrato progetti e iniziative in atto per migliorare la qualità della vita dei pazienti con patologie

epatiche.

Altri articoli di cultura su Dietro la Notizia