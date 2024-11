La Musica dei Cieli: conoscenza e dialogo tra le culture

La Musica dei Cieli. Dal 1996 promuove la conoscenza e il dialogo tra le culture attraverso una serie coordinata di concerti nei luoghi di culto e nei teatri di Milano e provincia.

Ll’edizione di quest’anno di Musica dei Cieli, che si terrà dal 30 novembre al 21 dicembre.

Tra i nomi della 28° edizione ci saranno volti nazionali come Mauro Pagani, Antonella Ruggero, Frida Bollani, Paolo Fresu, Justin Adams e Mauro Durante .. tra i nomi internazionali musica proveniente da ogni parte del mondo come Fatoumata Diawara, le Deba, il The Bulgarian Voices Angelite e molti altri.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia