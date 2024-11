Le Iene: tra gli ospiti Diletta Leotta e Gabriele Muccino

Stasera in prima serata su Italia 1, un nuovo appuntamento con “Le Iene”, condotto da Veronica Gentili con Max Angioni.

Tra gli ospiti in studio: la conduttrice Diletta Leotta, che debutta alla conduzione de “La Talpa – Who is the mole”, in onda martedì 5 novembre in prima serata su Canale 5 e con formati ad hoc in anteprima su Mediaset Infinity; il regista Gabriele Muccino, attualmente nelle sale cinematografiche con il suo primo thriller “Fino alla fine”, che dedicherà un momento per parlare della sua balbuzie; l’attivista Marco Cappato, che racconterà le sue battaglie per i diritti civili.

Tra i servizi della puntata

Il reportage di Gaston Zama sulle elezioni Usa tra Donald Trump e Kamala Harris e sul QAnon, il gruppo politico di estrema destra i cui membri sostengono una teoria del complotto secondo la quale esisterebbe un’ipotetica trama segreta organizzata da un presunto Deep State. Negli Stati Uniti con l’autore Lory Del Santo.

L’ideatore del programma è Davide Parenti. In regia Antonio Monti.

Il programma può essere seguito in streaming, anche all’estero, su www.iene.it

