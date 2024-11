Emanuele Gregolin e Nanhao Wang in mostra con “Gift”

L’artista novatese Emanuele Gregolin e Nanhao Wang hanno inaugurato a Milano la mostra “Gift”. L’esposizione riporta la storia di più di 100 incisori cinesi, all’interno degli spazi del centro culturale di Milano.

«Ringrazio l’amico e artista cinese Nanhao Wang per il prezioso lavoro da lui compiuto, capace di raccogliere oltre 100 incisioni realizzate fra il 2010 e il 2024, da artisti cinesi. E’ un grande viaggio, questo, che si compie attraverso opere di piccolo formato che vivono nella dimensione magica dell’ EX-LIBRIS, per raggiungere poi una loro vita indipendente, qui, in occasione della mostra milanese», spiega Emanuele Gregolin.

Le opere esposte sono state realizzate con la tecnica della xilografia, dell’acquatinta, della puntasecca, della maniera nera, della litografia e della serigrafia. Alla mostra si troveranno i segnalibri, nati in Europa come parte dell’arte della stampa, oggetti di piccole dimensioni incisi con il nome del proprietario, solitamente applicati al frontespizio di un libro come segno di proprietà, proprio come accade in Cina.

«Gift sono più di 100 persone, anziani signori, studiosi, studenti delle scuole elementari, noti artisti e giovani creatori emergenti, con tecniche e temi diversi, che hanno raccontato la storia unica di ognuno di loro nelle opere che qui si possono ammirare in occasione dell’esposizione», conclude Nanhao Wang. Fino a venerdì 8 novembre, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.

