L’edizione 2024 della Commemorazione di San Martino organizzata dall’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale, con la consegna delle civiche benemerenze, si terrà domenica 10 novembre, alle ore 10,00 al Teatro LaBolla dove avverrà la consegna del ringraziamento a cittadini, enti e associazioni che si sono distinti per impegno e donazioni avvenute in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Sono 18 le realtà cittadine o le persone premiate, selezionate dopo un’attenta valutazione della Commissione Benemerenze (Riccardo Braga, Gloria Caccavale, Barbara Vegetti, Paride Romanelli) e del Sindaco Francesco Vassallo.

“Il San Martino – hanno detto il Sindaco Francesco Vassallo e il Presidente del Consiglio Riccardo Braga – è un momento importante per valorizzare storie, passioni e situazioni di Bollate che si sono tradotte in qualcosa di buono per l’intera comunità, per la crescita e il lustro di tutti noi bollatesi. È un momento di valorizzazione delle nostre eccellenze di cui andiamo particolarmente orgogliosi per il valore simbolico ed emotivo che porta con sé. Ci auguriamo una grande partecipazione della cittadinanza con l’obiettivo di rafforzare sempre d più il senso di comunità e di bellezza intesa nel senso più ampio del termine».

Durante la manifestazione, l’intervento musicale sarà proposto dall’Accademia Vivaldi – Ist. Mus. Città di Bollate.

La partecipazione all’iniziativa è aperta alla cittadinanza

I nomi dei premiati:

CIVICA BENEMERENZA CITTÀ DI BOLLATE – SAN MARTINO D’ORO ALLA MEMORIA DI:

Fabio Egidio Betti

Alberto Conte

Dario Zigiotto

Carlo Galimberti

CIVICA BENEMERENZA CITTÀ DI BOLLATE – SAN MARTINO D’ORO A:

Greta Cecchetti

Angelo Quieti

SEO

Bollate Softball

CIVICA BENEMERENZA CITTÀ DI BOLLATE SAN MARTINO A:

Fustelprinz Cartotecnica di Filippo Palazzolo

Oreficeria Curti

Pasticceria Restelli

Patrizia Campoleoni (alla memoria)

Galli 24

Cazzaniga Abbigliamento

Disegnarte

Encomio speciale a:

Maurizio Minora

Progetto Ritrovarsi

Guido Soldi

INOLTRE

Già da qualche anno, la città ha ripristinato la festa del Patrono nel giorno dedicato a San Martino. Per questo, lunedì 11 novembre gli uffici comunali saranno chiusi ai cittadini

Altri articoli di Bollate su Dietro la Notizia