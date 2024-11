Il Comune di Rho ha aderito il 30 ottobre al “Career Day – Proud to be good” che l’Università degli Studi Milano-Bicocca ha organizzato rivolgendosi a studenti, cittadini e operatori professionali: una occasione per intercettare giovani che vogliano scegliere di lavorare nell’amministrazione pubblica, per mettersi al servizio della comunità cittadina con le loro competenze e la loro professionalità.

La partecipazione del Comune di Rho ha riscosso l’interesse di molti giovani laureati e laureandi interessati a un impiego nella Pubblica Amministrazione e in particolare nel nostro Comune, che si è rivelato molto attrattivo nei loro confronti, sia per le opportunità di lavoro che offre, sia come luogo, interessato da grandi cambiamenti, che propone occasioni di vita sociale e culturale e di svago e divertimento.

Al desk hanno dialogato con gli studenti la dirigente dell’Area 1 Emanuela Marcoccia affiancata dalla responsabile dell’Ufficio Comunicazione Gaia Pinotti, da dipendenti dell’Ufficio Personale (Patrizia Caliano) e del Protocollo (Andrea Tabbia).



La postazione rhodense era vicina a quelle dei Comuni di Cinisello Balsamo e Monza con i quali è stata proposta una attività interattiva per i giovani, invitati a rispondere ad alcuni quesiti attraverso post-it colorati. Come incentivo alla partecipazione veniva distribuita una cartolina che consentiva di ottenere diversi timbri. I giovani hanno posto domande sulle opportunità di lavoro, sono state fornite loro informazioni sui bandi in scadenza e sul Progetto Officina, oltre che sulla piattaforma In PA per candidarsi a un impiego nella Pubblica Amministrazione.

“Siamo contenti che i giovani siano attratti dalla prospettiva di lavorare nel nostro Comune, l’interesse da loro manifestato dimostra che l’amministrazione di Rho rimane attrattiva – commenta il Sindaco e assessore al Personale Andrea Orlandi – Siamo lieti di collaborare con le Università e la giornata organizzata dalla Bicocca ha anche permesso di vivere una occasione di promozione territoriale. Al desk sono stati diffusi il nostro periodico “Rho Città”, i materiali informativi che produciamo, i dépliant con il programma del Teatro Civico e le cartoline con tutte le iniziative organizzate in città. Ringrazio la dirigente Emanuela Marcoccia e i dipendenti che si sono resi disponibili ad affiancarla mettendo a disposizione la loro professionalità”.

