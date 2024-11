Arte come strumento terapeutico, un Master all’Unipv

L’Università di Pavia organizza un Master di secondo livello i n Umanizzazione della Cura in Ambito Cognitivo: arte come strumento terapeutico. Il percorso di studio ha lo scopo di fornire conoscenze teoriche e applicative interdisciplinari sia umanistiche che scientifiche sui concetti che stanno alla base dell’utilizzo delle arti nel percorso di umanizzazione della cura.

Le conoscenze che verranno fornite avranno diversa applicazione: consolidare la formazione teorica sull’area complessa e articolata delle scienze cognitive e dell’arteterapia. L’acquisizione di tali competenze transdisciplinari fornisce ai professionisti ulteriori capacità di contribuire al rinnovamento dei progetti assistenziali in corso, specialmente nell’ambito dei pazienti fragili, e all’integrazione dell’assistenza ospedaliera e territoriale.

I professionisti potenzialmente interessati alla frequentazione del Master sono: Medici, Psicologi, Terapisti della riabilitazione, Arteterapeuti o Artisti in possesso di laurea magistrale o equipollente.

La figura professionale, formata nel Master, può trovare sbocco in:

-centri di riabilitazione, cura e assistenza

-centri educativi-sociali

-comunità psichiatriche

-centri per la disabilità

-centri diurni

-RSA

-RSD

-associazioni di familiari e pazienti.

Negli ultimi anni si è sviluppato un maggiore interesse per l’interazione dei diversi ambiti artistici con i settori sanitari, educativi e riabilitativi rivolti a persone con disabilità o condizioni cliniche che le rendono fragili nel contesto sociale; in particolare l’attenzione si è focalizzata sugli aspetti di complessità nel settore assistenziale. Inoltre, da diversi anni, sono stati introdotti sistemi formali di valutazione attraverso indicatori specifici per misurare il grado di soddisfazione nella risposta alle esigenze dei pazienti, concentrandosi particolarmente sulla personalizzazione dei percorsi di assistenza.

Questa trasformazione ha stimolato l’interesse per forme di cura e riabilitazione nuove e originali con il coinvolgimento di approcci artistici differenziati: dal cinema, alla letteratura, alla musica. Il concetto di umanizzazione della cura si incentra sul riconoscimento della complessità della persona e della necessità di associare a percorsi terapeutici strettamente sanitari rivolti alla dimensione fisica e cognitiva, anche interventi di supporto e di tutela degli aspetti emotivi e psichici.

Approcci di questo tipo rimangono da approfondire attraverso un inquadramento metodologico specifico che sia conforme a percorsi terapeutici valutabili in termini di efficacia e di grado di compliance da parte di diverse categorie di pazienti. Vi sono già in essere esperienze di questo tipo con trattamenti sia in ambito territoriale sia ospedaliero che hanno dato esito molto positivo con alti livelli di gradimento per operatori, pazienti e familiari. I riscontri positivi enfatizzano la necessità di formalizzare questi interventi in ambito formativo affinché elementi teorico-concettuali e aspetti applicativi e tecnici siano inseriti in un programma didattico di secondo livello integrato.

L’integrazione dei percorsi terapeutici con interventi artistici che coinvolgano la condivisione e l’interazione con operatori e fruitori costituisce potenzialmente un elemento migliorativo della cura. È chiaro che questo nuovo approccio richieda l’apprendimento di tecniche artistiche applicate alla cura del tutto originali che siano necessariamente adattate al profilo clinico dei pazienti. Tali tecniche derivano dall’interazione di figure con competenze molto dissimili poiché appartenenti ad ambiti disciplinari distanti tra loro (umanistici, scientifici, tecnologici). La base di un approccio terapeutico interdisciplinare di successo è la definizione di una comunicazione che superi queste distanze, più nello specifico di un codice semantico interpretabile dai diversi operatori finalizzato al consolidamento del benessere psico-fisico. Tale approccio va trasmesso con una metodologia formativa di secondo livello che rappresenta l’oggetto di questo Master.

Il Master verrà presentato venerdì 22 novembre alle ore 18 e 30 presso la Sala MediCinema (Blocco Nord, Settore A, Piano -1) dell’Ospedale Niguarda di Milano (Piazza dell’OspedaleMaggiore 3)

Interverranno professori, artisti e docenti del Master:

-Gabriella Bottini (Ordinario di Psicobiologia e Psicologia Fisiologica, , Università degli Studi di Pavia)

-Fabrizio Pasotti (Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento UNIPV)

-Daniela Ovadia (giornalista scientifica)

-Fulvia Salvi (presidente Medicinema)

-Ramutcho Matta (artista musicale)

-Giacomo Giannini (artista)

Il Master è sostenuto da MEDICINEMA, Fondazione Insula Felix (di Milva e Martina Corgnati), Reviva ODV

