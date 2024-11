Ambiente. Rinnovato l’accordo con il Comune di Milano

Si rinnova, per i prossimi tre anni, la collaborazione tra il www.comune.milano.it e il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi (ETVilloresi) per la pulizia e la cura dei tratti cittadini dei Navigli e del bacino della Darsena.

La Giunta di Palazzo Marino ha approvato le linee di indirizzo per la sottoscrizione dell’accordo di collaborazione tra i due enti che durerà da 2025 a fine 2027.

In particolare, l’accordo prevede e identifica le modalità di pulizia delle acque, delle sponde – compreso il taglio della vegetazione spontanea che vi cresce per evitare che invada la sede stradale e i marciapiedi – e dei fondali del tronco del Naviglio Grande (dalla Darsena e fino a via Casale) e del tronco del Naviglio Pavese (sino a via Gola), anche grazie all’utilizzo dell’imbarcazione ‘Leonardo 2015’, utile non solo per il taglio delle alghe e per la pulizia dello spazio acqueo dell’area portuale ma anche di supporto per la manutenzione della vegetazione spondale.

Nell’accordo rientrano anche eventuali interventi di manutenzione dei muri delle sponde e interventi di tipo idraulico.

“Con il rinnovo di questo accordo di collaborazione, prosegue e anzi si rafforza una sinergia istituzionale preziosa che testimonia l’impegno dell’Amministrazione nella cura e nel decoro delle acque dei Navigli, grazie anche alla collaborazione, al lavoro e alla competenza del Consorzio ETVilloresi – ha detto l’assessora all’Ambiente e Verde Elena Grandi –. La gestione delle acque e la loro cura, lo sappiamo, sono fondamentali per Milano, in un’ottica di tutela del nostro ecosistema e della biodiversità ma anche e soprattutto di tutela delle risorse idriche della città”.

“I Navigli rappresentano un importante patrimonio, che senza dubbio ha contribuito a creare l’identità di Milano. Grande e costante è, da tempo, l’impegno profuso dal Consorzio ETVilloresi per salvaguardare i Navigli, certamente amati da cittadini e turisti, anche se a volte oggetto di poca cura. La collaborazione, ormai consolidata con il Comune di Milano, che ringrazio, attesta una volontà condivisa di tutelare e valorizzare questi beni storici, vere e proprie vie d’acqua sempre più centrali per la città – ha commentato il presidente di Bonifica Est Ticino Villoresi Alessandro Folli.

