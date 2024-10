Teatro Gost presenta “Gli altri” il 24 Ottobre al Don Bosco

VeniTEATROvarci

Giunge alla tredicesima edizione ed è organizzata da G.O.S.T. A.P.S. in collaborazione con la parrocchia S. Antonio di Padova di Cascina del Sole di Bollate (MI), con il

patrocinio e il sostegno del Comune di Bollate – Assessorato alla Cultura e Pace e con il patrocinio e il sostegno di Fondazione Cariplo.

Gli altri In scena la compagnia teatrale Q.U.E.M. con lo spettacolo: “Gli altri”, Teatro di Giovedì 24 Ottobre 2024 alle ore 21:00 il sipario dell’Auditorium Don Bosco si alzerà per performance digitali e teatrodanza, Regia e drammaturgia di Francesca Rizzi e Danio

Belloni.

La storia esemplare di un uomo e una donna che, dall’oggi al domani, si trovano improvvisamente gettati in un vortice di follia e persecuzione, per il solo fatto di essere marchiati come ‘altri’; non hanno nessuna colpa, non hanno commesso alcun crimine, ma qualcuno ha deciso che non sono degni di poter vivere liberamente la loro vita perché sono diversi dagli standard della casta dominante. La parte di videoproiezione con la quale interagiscono gli attori serve anche a sottolineare l’ambiguità della reale percezione degli eventi e dei personaggi.



presso l’Auditorium ” Don Bosco”, in via C. Battisti 14 – Cascina del Sole, Bollate (MI).

