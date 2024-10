TOPCRIME: maratona «Crime Halloween» per 10 ore consecutive

È TopCrime – la rete tematica Mediaset dedicata alla detection -, in occasione di Halloween, a celebrare con una succulenta maratona la notte di dolcetto o scherzetto, delle feste in costume, delle zucche intagliate, dei falò, delle attrazioni infestate, della paura in tutte le sue sfumature.

Crime Halloween

Giovedì 31 ottobre, a partire dalle ore 21.00 alle 7.00 del mattino seguente, «Crime Halloween» declina la Notte delle Streghe in dieci ore consecutive di episodi a tema, selezionati tra le serie più amate del canale diretto da Marco Costa.

La maratona-omaggio inizia con Agatha Christie e il suo celebre detective Hercule Poirot (l’iconico David Suchet). L’episodio è Poirot e la strage degli innocenti, nel cui cast figurano Phyllida Law e Sophie Thompson, rispettivamente madre e sorella di Emma Thompson.

Si prosegue quindi con il grande Tony Shalhoub e Il signor Monk ritorna a casa, e con la coppia al femminile Rizzoli&Isles e l’episodio Cops vs Zombies.

Due, a seguire, le puntate di C.S.I.: Morso alla gola, in cui Nick Stokes adotta un cane poliziotto accusato di aver ucciso il suo agente, e Lascia che sanguini, nella cui scena iniziale appare un uomo con un coltello conficcato nella schiena… del resto è la notte di Halloween!

A notte fonda tocca alla serie live action più longeva nella storia della televisione made in USA: Law&Order: Special Victims Unit, con gli episodi Scomparsa e Il mostro di Glasgow.

E, ancora, gli spinoff di C.S.I. Vegas – NY e Miami -, che propongono, rispettivamente, gli episodi La casa dei fantasmi + Caccia macabra al tesoro e Magia e morte.

In chiusura, alle 6.00 del mattino, sono Angie Harmon e Sasha Alexander, le Rizzoli&Isles, con La congrega delle streghe, a salutare i telespettatori. La vittima al centro dell’episodio, Helen, praticava la magia nera ed era nata nel 1692…

