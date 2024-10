In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana da vivere tutto d’un fiato. Da giovedì 24 a domenica 27 ottobre appuntamento dal mattino alla sera con il Motomondiale in Thailandia e la F1 in Messico.

MOTOMONDIALE IN THAILANDIA – Continua la lotta al vertice della MotoGP, con la sfida all’ultimo sorpasso tra Jorge Martin, Pecco Bagnaia e Marc Marquez. La lotta al titolo riprende con il GP di Thailandia, terzultimo appuntamento della stagione 2024. Si parte giovedì 24 ottobre alle 12 con la conferenza stampa piloti. Primi giri in pista nella notte tra giovedì e venerdì, con le tre classi che a partire dalle 3.55 si alterneranno sul Chang International Circuit di Buriram, con le Pre Qualifiche di MotoGP in programma alle 9.55 di venerdì mattina. Nella notte tra venerdì e sabato la lotta per la pole della classe regina, in pista a partire dalle 5.45. Bisognerà attendere le 9.55 di sabato mattina per la Sprint, con i primi punti del wekeend. Domenica la gara, con il semaforo verde che scatterà alle 9. Tutto il fine settimana thailandese sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW, con il racconto di Guido Meda e Mauro Sanchini. Vera Spadini conduce gli approfondimenti di pre e post gara.

F1 IN MESSICO – Secondo appuntamento del triple header americano per la Formula 1, che arriva in Centro America per il GP del Messico, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 21.30. Venerdì giornata di prove libere, con la prima sessione in programma alle 20.30 e la seconda a mezzanotte. Sabato la lotta alla pole, alle 23, mentre domenica la gara scatta alle 21. Telecronaca di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli conduce gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria. Analisi tecniche di Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room, interviste di Mara Sangiorgio e commenti di Ivan Capelli.

Dalle due alle quattro ruote sarà un weekend di motori senza sosta su Sky e NOW, con continui aggiornamenti sul canale all news Sky Sport 24, su Skysport.it e sui canali social di Sky Sport.

