Da ieri venerdì 4 ottobre, fino a domenica 6 ottobre nelle piazze centrali di Faenza (Ravenna) la nuova edizione del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti,

la più importante rassegna della musica indipendente ed emergente italiana, ideata e coordinata da Giordano Sangiorgi.

Tra gli artisti annunciati ci sono Roy Paci & Aretuska, Enrico Brizzi & Band, Filippo Graziani, Estra, Coca Puma, Lamante, Carlo Marrale, Beatrice Antolini, Santa Balera, Bandabardo&Cisco, Graziano Romani, Fratelli & Margherita e altri ancora.

In occasione della manifestazione, si esibiranno gli artisti vincitori delle Targhe MEI 2024: Estra (Miglior Artista Indipendente dell’anno), Coca Puma (Miglior Artista Emergente dell’anno) e Lamante (Miglior Videoclip Indipendente dell’Anno).

«Siamo di fronte ad una dittatura musicale che vede decidere i gusti musicali dei giovani da un algoritmo in mano alle multinazionali, senza nessuna valorizzazione dei talenti, sacrificati sull’altare di bassi costi e massimizzazione dei profitti – racconta Giordano Sangiorgi – Contro questa omologazione noi proponiamo, oltre a tutta la bellezza della musica realizzata per oltre il 75% dagli indipendenti al 100% Made in Italy che difficilmente viene promossa sulle piattaforme digitali e sui grandi media, tutti quei generi e stili, sempre più penalizzati nel panorama musicale italiano dalla peggiore deriva del mainstream».

Il programma potrà subire variazioni e/o integrazioni.

In caso di maltempo, gli eventi si sposteranno in parte o totalmente al Teatro Masini (Piazza Nenni 3, Faenza).

