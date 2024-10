Maddalena: Hangartfest presenta la IV edizione di Videobox

Hangartfest ha presentato ieri mattina al CTE – Casa delle Tecnologie Emergenti la IV edizione di Videobox, festival di videodanza e nuove tecnologie che si svolgerà da giovedì 10 a domenica 13 ottobre con il sostegno della Regione Marche e del Comune di Pesaro.

L’edizione 2024 è dedicata alle nuove generazioni, all’animazione e all’intelligenza artificiale e propone una serie di eventi, laboratori, proiezioni e talk con artisti e professionisti del settore che avranno come sede la Maddalena Centro Arti Performative e il CTE Square.

L’iniziativa, a cura di Paolo Paggi, è realizzata in collaborazione con la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro e il CTE Square | Casa delle Tecnologie Emergenti e in partenariato con ZED Festival, PRO|D|ES, DeepReality e NOS Collective. Vede inoltre la partecipazione del Liceo Artistico Mengaroni, del Liceo Coreutico Marconi e del Liceo Linguistico Mamiani.

Le affermazioni di Antonio Cioffi e Cristian Della Chiara

<Sono molto felice – ha esordito Antonio Cioffi, Direttore artistico di Hangartfest – di vedere come un Festival per storia e identità ancora così giovane sia riuscito in poco tempo a relazionarsi con partner così prestigiosi e significativi nell’ambito della videodanza, del cinema e delle nuove tecnologie. La neonata collaborazione con la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema è un’ulteriore conferma di un proficuo e vivace contesto che vede in questo caso protagonista a tutto tondo la città di Pesaro.>

Proprio per suggellare questa nuova collaborazione è intervenuto anche il Direttore organizzativo della Mostra del Cinema Cristian Della Chiara:

<Quando Antonio mi ha chiamato per dirmi che stava rilanciano uno sguardo sul cinema mi è sembrato naturale pensare di guardare insieme quello che stava succedendo. Una collaborazione che vede quest’anno Pedro Armocida, Direttore artistico della Mostra del Cinema, nella giuria di Interfaccia Digitale, ma che ha anche favorito l’arrivo di Hangartfest alla Casa delle Tecnologie Emergenti. Sono sicuro che sia questo solo l’inizio di un nuovo capitolo da percorrere assieme.>

Le affermazioni di Paolo Paggi

A prendere parola al tavolo dei relatori anche Paolo Paggi, new media curator:

<Videobox è un festival che si rivolge alle nuove generazioni per tematiche scelte e per interlocutori coinvolti. La grande partecipazione di giovani artisti del territorio e non, così come la presenza nel progetto degli studenti del Liceo Artistico Mengaroni e del Coreutico Marconi, mi fanno capire che stiamo andando nella giusta direzione. Il nuovo focus che dedichiamo quest’anno all’intelligenza artificiale aggiunge un tassello fondamentale alle nuove connessioni tra arte e nuove tecnologie, tema in continuo fermento e divenire.>

Il programma

Giovedì 10 ottobre, ore 21.00, alla Maddalena viene presentato AS (Animation Screendance) – /ʌs/ (Us, Noi, Nos e anche Animated Screendance), evento curato da Viola Bartolini ed Elia Mazzini in collaborazione con il collettivo NOS.

Ospiti della serata saranno Roberto Catani, Beatrice Pucci, Elena Presutti e Elisa Turrin / Upata, autori di opere di animazione del territorio che condivideranno una riflessione sullo stato dell’arte nel mondo dell’animazione e su come le tecniche le modalità creative stiano cambiando. A seguire verrà proiettata una selezione internazionale di opere di animazione di videodanza a cura di PRO|D|ES Caravan

Venerdì 11 ottobre, sempre alle 21.00, la Maddalena ospiterà il ChipTalk, una conversazione incentrata sull’incontro tra nuove tecnologie e arte. Il fulcro di questa edizione sarà l’intelligenza artificiale e il suo impatto nel panorama culturale contemporaneo.

L’obiettivo è quello di stimolare una riflessione sulle nuove modalità di produzione e fruizione artistica nell’era digitale, discutendo dei profondi cambiamenti che stanno ridefinendo la nostra epoca. Per esporre questa tematica interverranno esperti attivi in diversi ambiti culturali e scientifici: Alberto Maria Colombo, multimedia artist, Eugenio Ghiandoni e Lorenzo Coli, founders di Uncutfilms, Rimini Protokoll, collettivo di autori e registi teatrali, Filippo Rosati, founder e direttore creativo di Umanesimo Artificiale, Monia Tomassini, programmatrice e youtuber, Flavio Tonetto, founder di Sinergia e Deepreality, Susanna Uguccioni, docente di discipline grafiche e computer grafica presso il Liceo Artistico “Scuola del Libro” di Urbino e Valerio Veneruso, visual artist, curator e visual explorer.

Sabato 12 ottobre, dalle 18.00 alle 20.00 e dalle 21.00 alle 23.00, si terrà il primo showcase di Interfaccia Digitale, il premio dedicato alla videodanza promosso da Hangartfest che quest’anno vede anche la collaborazione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.

Verranno proiettati i 15 cortometraggi semifinalisti, offrendo al pubblico una panoramica sulle tendenze attuali nel campo della videodanza.

Domenica 13 ottobre la giornata inizierà alle 10.00 con una tavola rotonda dedicata al Prix VIDA, premio costituente che vede la collaborazione di diversi festival di videodanza italiani, la cui edizione zero si terrà il 17 novembre a Bologna. Interverranno Enrico Confetti (Cro.Me), Mario Coccetti (ZED Festival) e Antonio Cioffi (Hangartfest).

Il pomeriggio sarà interamente dedicato ad Interfaccia Digitale. Alle 15.00 verrà proiettato, alla presenza dell’autore, il nuovo lavoro di Pablo Girolami, vincitore della scorsa edizione del Premio.

Seguirà lo showcase dei finalisti e la premiazione del vincitore dell’edizione 2024, oltre all’assegnazione delle menzioni speciali da parte delle Giurie coinvolte: Giuria dei Critici e Giuria Interdisciplinare, composte da studiosi ed esperti di settore Giuria degli Studenti e quella degli Spettatori. É possibile diventare giurato e assegnare la menzione del pubblico, compilando il form presente sul sito.

Da giovedì a sabato, dalle 14.00 alle 19.00, si terrà il laboratorio di videodanza NOS Eye Movement (NEM) ispirato alla fase REM del sonno. I partecipanti, divisi in gruppi e coordinati dai curatori Viola Bartolini, Elia Mazzini e Michelangelo Roseo del collettivo NOS, avranno il compito di realizzare degli elaborati, sperimentando nuove forme espressive in un ambiente partecipativo.

Sabato 12 ottobre alle 17.00 è previsto il momento di restituzione finale con la presentazione dei lavori al pubblico. La partecipazione è gratuita previa iscrizione: nownewproject@gmail.com | 392 8542634.

Esperienza immersiva in cinematic

Parallelamente, sempre da giovedì a sabato dalle 14.00 alle 19.00 e la domenica dalle 17.00 alle 19.00, al CTE – Casa delle Tecnologie Emergenti, sarà possibile fare esperienza immersiva in cinematic VR delle performance selezionate da PRO|D|ES Caravan. La programmazione è presentata in collaborazione con ZED Festival. L’esperienza è gratuita previa prenotazione su whatsapp al 392 8542634.

Cortometraggi

Inoltre per tutta la durata del Festival, dalle 14.00 alle 22.00, si potrà visionare nei VR corner presenti alla Maddalena Centro Arti Performative, il cortometraggio “Dove si posano le farfalle” realizzato con il contributo di Coop Alleanza 3.0 e la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico Mengaroni e del Liceo Coreutico Marconi di Pesaro, e la preview di “Danzando Memorie sul Mare”, docufilm dedicato all’omonimo progetto selezionato per il dossier di Pesaro 2024 Capitale italiana della cultura.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

