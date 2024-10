Le-One pubblica venerdí 11 Il nuovo singolo “Nun è over”

Esce venerdì 11 ottobre “Nun è over” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo singolo del rapper campano Le-one

Il nuovo brano è impreziosito dalla collaborazione con Christian Liguori e Babywyne.

Il pezzo inizia con un beat travolgente, caratterizzato da una cadenza incisiva. Il testo è graffiante e diretto, come una vera e propria esplosione di energia, in grado di mescolare la potenza della parola dialettale con il ritmo di una base incalzante. Un brano combattivo e orgoglioso, composto da barre che suonano come sfide, pronte a smascherare chiunque si nasconda dietro falsità o atteggiamenti costruiti. Testo e musica creano insieme un’atmosfera che cattura e scuote, mantenendo alta l’attenzione dell’ascoltatore.

“Nun è over” giunge a pochi mesi dall’uscita di “amo amo amo”, pubblicato a luglio. Con questo nuovo singolo Le-one torna con un sound più crudo e street, forte del successo di “ADDO STAJE”, attualmente Disco d’Oro, e della hit “Tutt’ok” con Christian Liguori ed El Chapo Junior. L’artista continua a farsi voce della nuova generazione. Su TikTok, lo spoiler del pezzo ha già superato le 30k creations.

Biografia

Le-one, nome d’arte di Gaetano Di Maio, è un rapper campano classe 2003 di Nocera Inferiore, cittadina in provincia di Salerno. L’arista si avvicina al mondo dell’hip-hop attraverso i graffiti e lo skateboard e presto si appassiona al rap. A 13 anni scrive le sue prime canzoni e inizia il proprio processo di crescita artistica che lo porta a pubblicare “ADDO STAJE”, che riscuote un grande successo e ottiene la certificazione di Disco D’Oro. Con milioni di visualizzazioni e ascolti sulle principali piattaforme digitali e social mondiali, Le-one torna a luglio con il singolo “amo amo amo”. A settembre 2024 collabora con El Chapo Junior e Christian Liguori nel brano “Tutt’ok”.

