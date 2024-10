Al via sulla piattaforma EPPELA “DIARIO DELLE MIE CATASTROFI. IMPARIAMO A RIDERE SUL SERIO!”,

il nuovo crowdfunding del Centro Formazione Supereroi, l’associazione non profit di professionisti della parola scritta (autori, editor, giornalisti, operatori culturali) nata con la missione di diffondere la scrittura tra gli under 18 come “superpotere per affrontare il mondo”.

Dopo il successo della raccolta che ha permesso di arredare e attrezzare la sede milanese dell’associazione in via Argelati 37, con DIARIO DELLE MIE CATASTROFI. IMPARIAMO A RIDERE SUL SERIO! il Centro Formazione Supereroi propone ora un progetto dedicato alla più rivoluzionaria e potente delle forme di scrittura: quella comica.

Alla base del progetto un’idea molto semplice. Ti piace ridere? Ridere sul serio? Allora sai che dietro a ogni risata c’è una cosa grande, silenziosa e nascosta: la tua emotività.

Ognuno di noi custodisce dentro di sé un mondo complesso che spesso fatica a condividere con gli altri, nel quale nasconde frustrazioni, fragilità, ansie. Tutte cosette di cui non ci va molto di parlare.

Ma ecco che la comicità ci permette di alleggerire questo groviglio interiore e di tradurre persino le insicurezze, i difetti e i disagi in qualcosa di nuovo e addirittura luminoso.

Spiega Edoardo Brugnatelli, Presidente del CFS: “La scrittura è un superpotere capace di alleggerire le cose che più ci tormentano e ci incasinano l’esistenza. Ci permette di trasformare il dolore in qualcosa di maneggiabile. Di vederci non più come sbagliati e sconfitti, ma – come tutti gli altri – alle prese con quell’enorme casino che è la vita. E di riderci sopra. Ed è proprio su questo che si basa il progetto DIARIO DELLE MIE CATASTROFI”.

La raccolta fondi https://www.eppela.com/diariodellemiecatastrofi è finalizzata proprio all’esplorazione di questa idea attraverso 22 laboratori di scrittura comica che coinvolgeranno 500 ragazzi delle scuole pubbliche di Milano, di età compresa tra i 13 e i 18 anni.

Il progetto affronterà due generi: il racconto comico e il monologo comico.

Insieme agli scrittori e agli editor del CFS, a tenere i laboratori saranno professionisti della comicità. Tra questi lo stand-up comedian Francesco Arienzo, che insieme all’autrice e attrice Veronica Pinelli terrà due laboratori di 25 ore ciascuno sul monologo comico, la coppia comica Corrado Nuzzo e Maria Di Biase, il comico (e prossimo protagonista di LOL) Federico Basso, lo stand-up comedian Carmine Del Grosso, l’autore e sceneggiatore comico Marco Renzi. E l’elenco è in progress!

Alla fine del percorso tutti i monologhi e i racconti scritti dai ragazzi verranno raccolti in un libro realizzato professionalmente e i ragazzi (che se la sentiranno) parteciperanno alla produzione dello spettacolo finale in veste di autori, lettori, stand-up comedian, addetti alla produzione. DIARIO DELLE MIE CATASTROFI sarà un vero spettacolo teatrale, aperto a tutta la cittadinanza.

Per rendere realtà DIARIO DELLE MIE CATASTROFI. IMPARIAMO A RIDERE SUL SERIO! è possibile fare la propria offerta qui: https://www.eppela.com/diariodellemiecatastrofi.

Ogni donazione, di qualsiasi entità, sarà preziosa!

