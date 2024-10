Lavaggio speciale per la pavimentazione in pietra del centro

A partire da martedì 29 ottobre verrà avviata una pulizia straordinaria della pavimentazione in pietra del centro di Rho. ASER ha incaricato una ditta specializzata per lavare le superfici lapidee orizzontali, con esclusione del porfido, e per rimuovere i resti di chewing-gum che purtroppo si notano in alcuni punti delle strade cittadine, a causa della mancata cura di molti che, invece di utilizzare gli appositi cestini, gettano a terra le gomme da masticare utilizzate.

Per i lavaggi con una particolare idropulitrice si partirà martedì 29 e mercoledì 30 ottobre da piazza San Vittore. Il 5 e 6 novembre la ditta laverà corso Garibaldi, il 7, l’8 e il 12 via Matteotti, il 13 e 14 largo Mazzini riservandosi di terminare il giorno 15.

Per la rimozione dei chewing-gum il 29 ottobre si agirà in piazza San Vittore, il 30 ottobre in corso Garibaldi, dal 5 al 7 novembre in via Matteotti, l’8 novembre in largo Mazzini.

Una seconda fase di interventi avverrà nel mese di marzo coinvolgerà largo Kennedy e via Madonna. Si chiede ai cittadini di prestare attenzione agli interventi in corso.

La pulizia verrà svolta per aree di dimensioni di circa 25-30 metri quadrati, con stazionamento per la lavorazione di circa 30-40 minuti per area; la giornata lavorativa sarà indicativamente dalle ore 8.00 alle 17.00. Il calendario potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo.

L’assessora ad Ambiente e Viabilità, Valentina Giro, così dichiara: “Un impegno condiviso di ASER e Comune di Rho per migliorare il decoro del centro. Ringraziamo in anticipo i commercianti e i residenti che subiranno qualche disagio durante le lavorazioni, ma sono certa che una pulizia profonda delle pavimentazioni da resti di cibo, deiezioni canine, chewing-gum e altro sarà apprezzata da tutti”.

