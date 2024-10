Inclusione attraverso la musica-premio inclusione ad ANFFAS

La musica come mezzo di inclusione. Si apre la prima giornata di Sbrisolona &Co nel centro storico di Mantova con il Premio Inclusione consegnato all’Associazione ANFFAS di Mantova. Un riconoscimento per onorare l’impegno dell’associazione nel sostenere le persone con disabilità intellettive e relazionali, promuovendo l’inclusione e la partecipazione attiva nella comunità. ANFFAS è un pilastro fondamentale per Mantova, e il premio vuole essere un tributo alla loro dedizione e ai successi ottenuti nel migliorare la qualità della vita delle persone che assistono.

Dai nirvana agli 883 l’ANFFAS Band diretta da Francesco Borghi ha animato il pubblico del PalaVirgilio accompagnato dai quindici componenti della Band. “Il progetto è nato nel 2017, – spiega Francesco – è iniziato come progetto di percussioni e suoniamo su basi ma sappiamo anche adattarci ad eventuali ospiti. Il nostro spettacolo, che cambia ogni sei mesi, per quest’anno è focalizzato sulla musica degli anni ’90. Siamo quindici componenti tra tamburi, cembali, piatti e campanelle. Io suono da quando avevo 2 anni e ho iniziato a fare questi progetti con le percussioni in quanto batterista jazz e soprattutto mi piace l’improvvisazione creando sempre qualcosa di nuovo senza dare mai nulla per scontato.”

Le esibizioni

Ad esibirsi anche Las Chicas del Sonido, un gruppo di 15 ragazzi adolescenti che si approcciano alla musica guidate da Valeria Tirelli educatrice e musicoterapeuta di ANFFAS “Il progetto nasce durante il COVID per offrire alle persone con disabilità una risorsa pratica nel momento in cui non si poteva uscire di casa e la musica permetteva di costruire un contesto comunitario. Negli anni è cresciuta l’adesione e abbiamo iniziato una collaborazione con il liceo musicale portando i ragazzi del liceo a far conoscere il mondo della disabilità e viceversa”.

Premio Graziella Goi

A ritirare il premio Graziella Goi, Presidente di ANFFAS dal 2009 “siamo felici di ricevere questo premio soprattutto quest’anno che ANFFAS compie 60 anni. Siamo stati i primi a costruire sul territorio una rete di servizi per disabili adulti che prima non erano contemplati in nessun regime. Sosteniamo e ci prendiamo cura di 120 ragazzi con altrettante famiglie dai centri diurni alle comunità alloggio ma anche gli appartamenti per rendere i ragazzi sempre più autonomi ma seguiti dalle educatrici per dar loro la possibilità di vivere come e dove vogliono. Diamo supporto a ragazzi dai 18 anni ma da quest’anno anche per la fascia 12 – 18 anni per servizi nel pomeriggio dopo scuola permettendoli di avere ulteriori opportunità di crescita.”

Presente anche Iacopo Rebecchi l’Assessore al commercio del Comune di Mantova “complimenti ad ANFFAS, siamo felici di potervi premiare per quello che fate sul territorio da 60 anni.”

“Ringrazio ANFFAS per il lavoro che svolge quotidianamente, mi avete emozionato – commenta Carmen Venerandi Presidente SILB Confcommercio Mantova – un premio che riconosce la solidarietà, la generosità e l’inclusione, temi molto importanti di cui c’è tanto bisogno”.

“Questo premio è stato pensato all’interno della cornice enogastronomica di Sbrisolona&Co per dare un riconoscimento ad una realtà che dimostra quotidianamente particolare attenzione all’inclusione e al sociale e ANFFAS rappresenta tutto questo”. conclude Stefano Pelliciardi, SGP Grandi eventi, organizzatore.

Questo e tanto altro in programma per i tre giorni dedicati alla dolcezza di Mantova e alle sue eccellenze dolciarie, il tutto accompagnato da showcooking, degustazioni e disfide gastronomiche. Appuntamento a Mantova fino a domenica 20 Ottobre dalle 9.00 alle 2000 con ingresso gratuito.

Promozione dell’evento

L’evento è promosso da Confcommercio Mantova, realizzato con il contributo di Regione Lombardia, con il patrocinio del Comune di Mantova e della Camera di Commercio di Mantova, e organizzato da SGP Grandi Eventi. Vanta come partner tecnico l’Istituto Bonomi Mazzolari di Mantova e come fornitore ufficiale Aster Agenzia Servizi al territorio. Un ringraziamento all’azienda Bottoli – Clecla per il supporto e la realizzazione della maxi-sbrisolona.

