Appuntamento con Francesca Fialdini: Da noi…a ruota libera

Ospiti pronti a raccontarsi anche questa settimana a “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda domenica 20 ottobre alle 17.20 su Rai 1. Interverranno Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti, tra i protagonisti dell’edizione in corso di “Ballando con le stelle”; Tosca D’Aquino, attrice, conduttrice e testimonial di Save the Children, che ha lanciato la Campagna “La fame mangia i bambini” per sensibilizzare sulla fame nel mondo e per dare cibo terapeutico, acqua e cure mediche a tanti bambini malnutriti; Giampaolo Morelli, attore, regista, sceneggiatore e conduttore, tornato in questi giorni nelle sale cinematografiche con “L’amore e altre seghe mentali”, la sua quarta opera da regista, di cui è anche interprete; Carolina Di Domenico, Andrea Perroni e Gianluca Semprini, che da lunedì 21 ottobre saranno i conduttori di “Binario 2”, il nuovo morning show di Rai 2 in onda dalla Stazione Tiburtina di Roma.

I racconti di ‘Da noi… a Ruota Libera’

In ogni puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, Francesca Fialdini racconta la vita artistica e privata di personaggi celebri e non che hanno saputo imprimere un “giro di ruota” originale e positivo alla propria vita e a quella degli altri compiendo scelte coraggiose e anticonvenzionali. Un percorso di emozioni, ricordi, riflessioni, momenti d’ironia e leggerezza attraverso formule d’interazione sempre nuove e coinvolgenti tra gli ospiti e la conduttrice.

