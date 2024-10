Il progetto “Citta Spugna” arriva a Garbagnate Milanese

Città metropolitana Spugna, è l’ ambizioso piano per contrastare gli allagamenti causati da nubifragi e bombe d’acqua,

che sempre più spesso minacciano l’intero territorio metropolitano, causando danni economici importanti e soprattutto disagi di ogni tipo ai cittadini.

Il progetto sviluppato dalla Città metropolitana di Milano insieme a Gruppo CAP e 32 Comuni del territorio, arriva ora anche a Garbagnate Milanese.

Sono, infatti, 3 gli interventi innovativi, interamente basati su tecnologie naturali, che consentiranno di rigenerare un’area complessiva di 30.757 m2 sul territorio comunale, con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro.

“Il piano che abbiamo chiamato Città metropolitana Spugna è un ambizioso progetto strategico di drenaggio urbano sostenibile che intende dare risposte concrete ai disagi che i cittadini e le nostre città stanno sperimentando sempre più di frequente, come quelli causati dagli eventi eccezionali che si sono abbattuti sul nostro territorio nel corso dell’ultimo anno – commenta Yuri Santagostino, presidente di Gruppo CAP- A Garbagnate Milanese abbiamo previsto tre interventi che comporteranno una serie di benefici tangibili per tutto il territorio. Sicuramente vantaggi in termini ambientali, con una rigenerazione delle aree verdi e una gestione più efficiente delle acque meteoriche. A questi si aggiungono anche i benefici per la comunità, con la creazione di aree comuni e una riqualificazione dei luoghi di aggregazione”.

