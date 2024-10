Gadget aziendali: 5 capi di abbigliamento personalizzato da regalare ai dipendenti

I gadget vengono spesso utilizzati come omaggio da parte delle aziende in occasione di una fiera, di una cena o di un evento ma si rivelano, oltre che un valido strumento promozionale, una soluzione interessante per rafforzare lo spirito di squadra, creando un legame tra dipendenti e dirigenti.

La scelta dell’oggetto adatto non dovrebbe essere mai casuale, ma pensata in linea con il “core business” della realtà imprenditoriale, i suoi valori e le caratteristiche delle mansioni svolte dal personale.

Sotto questo punto di vista, una valida opzione è rappresentata dai capi di abbigliamento personalizzato di Gedshop: una realtà specializzata in tale settore e presente online con una piattaforma semplice e intuitiva. Le proposte disponibili sono davvero tante e oggi ne abbiamo selezionate 5 come ispirazione proprio per i regali aziendali da fare ai collaboratori.

T-shirt e cappellino, e ci si sente subito parte del team

La combo t-shirt e cappellino è ormai un classico da diverso tempo e si rivela vincente a più livelli, risultando capace di far sentire i dipendenti subito parte di una squadra, cosa che effettivamente sono. Questo tipo di gadget è l’ideale come omaggio durante un evento di team building.

Giacca in pile, sì ma in tessuto riciclato

Un altro capo interessante tra quelli dell’abbigliamento personalizzato è certamente la giacca in pile, perfetta per le mezze stagioni e il periodo invernale: verrà utilizzata dal dipendente nel tempo libero e si presta persino per le ore del lavoro, almeno all’interno di svariate mansioni. Ciò accade ad esempio in settori quali fai da te, edilizia, sport, ecc. ecc.

Fondamentale optare per tessuti di qualità, traspiranti, rispettosi a contatto con la pelle e allo stesso tempo eco-friendly. Il materiale top è il poliestere riciclato, in grado di adempiere a tutti questi fattori.

Shopper, semplice e pratica

Quando si parla di shopper si fa riferimento alla classica borsa in tessuto che viene spesso omaggiata dalle imprese durante un evento o una manifestazione, tanto ai dipendenti che ai clienti e alle varie figure coinvolte.

E se la si realizzasse in un formato originale e diverso dal solito? Le opzioni sono molteplici: si potrà scegliere una grafica originale, con ad esempio i manici di un colore diverso dal resto dalla busta, un materiale differente dal classico cotone, come la juta, o aggiungere una spilletta.

Antistress: il portachiavi che piace a tutti

Un gadget particolarmente apprezzato è l’antistress, che potremmo definire come l’accessorio di cui i dipendenti non erano a conoscenza ma di cui non potranno più fare a meno. Può essere applicato a un portachiavi, in maniera tale da permettere alla persona di portarlo sempre con sé, a fronte di una forma simpatica e allegra, che mette subito di buonumore.

Una gift box personalizzata

Concludiamo con un’idea che permette di includere più gadget in contemporanea, senza spendere un capitale e inserendo più soluzioni differenti, alcune di abbigliamento e altre no: una soluzione interessante soprattutto in caso di una manifestazione o come omaggio in periodi particolari, Feste incluse.

La box potrà comprendere, ad esempio, una bandana, una penna, un block notes e una tazza, così come qualsiasi articolo possa risultare in linea con l’evento e l’identità del brand.

Altri articoli Lifestyle su Dietro la Notizia