Fasma pubblica venerdì “Piccola”, già disponibile in presave   

FASMA pubblica domani “Piccola”, già disponibile in presave.

Un brano dal ritmo lento, che ricorda quasi una ninna nanna, che culla l’ascoltatore in quella che è la descrizione di una ragazza bella e tormentata, triste e malinconica, semplice e complicata allo stesso tempo, forte e orgogliosa, che avrebbe bisogno di aiuto ma preferisce vivere nella propria solitudine. FASMA anche questa volta dà prova di saper dosare le parole dando valore a ogni loro significato e condensando in poche e semplici frasi l’essenza di una “Piccola” grande donna piena di sfaccettature.

“Piccola”

E’ una metafora per tutto ciò che ci rende ancorati a una parte di noi che dovrebbe rimanere nel passato, che ci permette di crescere anagraficamente ma non emotivamente – racconta FASMA – Oggi si ha paura di perdere, e per non farlo non ci si mette mai in gioco”.

“Piccola” giunge a pochi mesi di distanza dalla pubblicazione di “Mille Notti”, brano con cui FASMAha segnato il suo ritorno alla musica dopo aver pubblicato, nel 2023, l’intenso album “HO CONOSCIUTO LA MIA OMBRA!”. Anche con questo nuovo pezzo l’artista dimostra di essere un artista contemporaneo e autentico, grazie alla sua capacità di mescolare generi diversi, alla sua introspezione e alla sincerità dei suoi testi. Il pezzo ha subito riscosso un incredibile successo sui social ed è diventato virale su TikTok.

