Evento “CROPS”, progetto triennale a Camogli – 29-30/10/2024

Produrre conoscenza scientifica senza essere ricercatrici e ricercatori: è possibile grazie alla Citizen Science, la scienza dei cittadini. Un insieme di pratiche che permette a tutte e a tutti di contribuire alla ricerca in tutti i campi della scienza e a diversi livelli, dalla raccolta all’elaborazione dei dati.

Se il primo progetto strutturato di Citizen Science viene fatto risalire al 1900, oggi questa pratica è più viva che mai, soprattutto grazie al progresso tecnologico e alla diffusione degli smartphone e di app create ad hoc per la raccolta dati.

Grazie alla Citizen Science è possibile raccogliere grandi quantità di dati in tempi relativamente brevi e raggiungere aree di difficile accesso per ricercatrici e ricercatori, come i dati raccolti dalle imbarcazioni in alto mare. Un altro vantaggio di questa pratica è quello di coinvolgere attivamente la cittadinanza, creando un sapere scientifico condiviso e accessibile.

Nonostante i vantaggi per la scienza e la società e il supporto delle nuove tecnologie, la crescita della Citizen Science è limitata da due fattori. Il primo è la natura locale dei progetti, che spesso nascono dal basso, senza i mezzi e strutture per crescere e fare rete. Il secondo è l’inadeguatezza delle attuali infrastrutture di ricerca per accogliere e integrare i dati provenienti dalla Citizen Science.

CROPS

Per risolvere questi problemi entra in campo CROPS: (Curating, Replicating, Orchestrating and Propagating Citizen Science): un progetto triennale finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon Europe. CROPS riunisce un team internazionale di esperte ed esperti negli ambiti della Citizen Science, ricerca scientifica, scienze sociali e comunicazione: INOVA+ dal Portogallo, EarthWatch Europe dal Regno Unito, IIASA dall’Austria, Ideas for Change dalla Spagna, European Schoolnet dal Belgio e OutBe dall’Italia.

Secondo incontro in presenza

E proprio in Italia, a Camogli (GE), nei giorni 29 e 30 ottobre si terrà il secondo incontro in presenza del team di CROPS, a nove mesi dall’inizio del progetto e dal primo meeting in Portogallo. La riunione è organizzata e ospitata da OutBe, responsabile della fase di propagazione del progetto.

OutBe è un’innovativa start-up con la missione di promuovere la salute e il benessere delle persone e della Terra tramite esperienze outdoor rigenerative che, grazie alla Citizen Science, coinvolgono attivamente le persone partecipanti, aiutandole a vivere, comprendere e proteggere la natura. La Citizen Science è parte integrante delle attività di OutBe, diventando mezzo di coinvolgimento e sensibilizzazione ma anche opportunità per raccogliere dati e monitorare lo stato dei nostri ecosistemi.

La Citizen Science apre la porta a un nuovo concetto di scienza partecipata, in opposizione allo stereotipo che vede la conoscenza scientifica inaccessibile e nelle mani di pochi esperti. CROPS supporta la crescita dei progetti di Citizen Science a livello europeo agendo su due fronti.

Da una parte selezionando i progetti con maggior potenziale di crescita e fornendo strumenti, informazioni e linee guida per supportarli. Dall’altra informando le infrastrutture di ricerca europee sulle necessità della Citizen Science in modo tale che possano adeguarsi per facilitare l’integrazione con le pratiche di ricerca tradizionali.

Analisi e selezione dei progetti

Durante il meeting a Camogli, il team di CROPS si confronterà sul lavoro svolto finora: l’analisi e la selezione dei progetti di Citizen Science con maggiori potenzialità di crescita, la situazione a livello europeo, le storie ispirazionali dei campioni della Citizen Science (raccolte nel podcast Citizen Science Champions) e le attività di ricerca sociale, evidenziando punti di forza, problemi e buone pratiche della Citizen Science in Europa.

