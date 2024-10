Piero Pelù: comunicazione spostamento date tour ‘Deserti’

Come comunicato sul suo profilo Instagram, Piero Pelù ha annunciato lo spostamento del suo “DESERTI tour” che avrebbe dovuto portarlo tra novembre e dicembre nei principali club italiani. Le date verranno recuperate nella primavera 2025.

Questo il messaggio per i suoi fan:

Ciao a tuttt

Pare che ci risiamo…gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fottuti acufeni continua ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dura e non mi arrendo mai.

Ringrazio Friends and Partners, tutti i club, i mitici Bandidos, lo staff in tour e naturalmente tutti voi che avete già comprato i biglietti per l’amore che mi trasmettete ogni volta.

La festa nei club è solo rimandata ad aprile/maggio ‘25 e preparatevi che sarà più potente che mai!

Vi voglio bene

A presto

Qui di seguito il calendario aggiornato del DESERTI TOUR 2025:

14 aprile 2025 MILANO MAGAZZINI GENERALI

23 aprile 2025 PADOVA HALL

29 aprile 2025 ROMA LARGO VENUE

02 maggio 2025 NAPOLI CASA DELLA MUSICA

04 maggio 2025 MODUGNO (BA) DEMODE’ CLUB

08 maggio 2025 TORINO HIROSHIMA MON AMOUR

11 maggio 2025 BOLOGNA ESTRAGON CLUB

16 maggio 2025 FIRENZE VIPER THEATRE

I biglietti per le nuove date sono acquistabili su ticketone.it e nei punti vendita abituali.

I biglietti precedentemente acquistati, rimangono validi come segue:

I biglietti per le date al Viper Club di Firenze del 04 e 05/11/24 saranno validi per la nuova data del 16/05/2025 I biglietti per le date ai Magazzini Generali di Milano dell’11 e 12/11/24 saranno validi per la nuova data del 14/04/25 I biglietti per le date all’Hiroshima Mon Amour di Torino del 17 e 18/11/24 saranno validi per la nuova data dell’08/05/25 I biglietti per la data all’Hall di Padova del 24/11/24 saranno validi per la nuova data del 23/04/25; I biglietti per la data all’Estragon di Bologna del 28/11/24 saranno validi per la nuova data dell’11/05/25; I biglietti per le date al Largo Venue di Roma dell’01 e 02/12/24 saranno validi per la nuova data del 29/04/24; I biglietti per la data alla Casa della Musica di Napoli del 07/12/24 saranno validi per la nuova data del 02/05/25; I biglietti per la data al Demodè di Modugno (BA) del 14/12/24 saranno validi per la nuova data del 04/05/25;

Per tutti coloro che non potranno partecipare, sarà possibile richiedere il rimborso tramite il circuito di vendita utilizzato, entro il 25 novembre.

Per info: friendsandpartners.it

