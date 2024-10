Capodanno Celtico 2024 al Museo del Tessile di Busto Arsizio

Giovedì 31 ottobre 2024, al Museo del Tessile di Busto Arsizio (VA), si festeggerà il Capodanno Celtico. Negli ultimi giorni di ottobre, secondo il calendario celtico, si celebra il passaggio dall’estate all’inverno.

Per accogliere festosamente l’importante cambiamento delle stagioni, il Museo del Tessile si animerà di artisti che daranno vita ad una notte di musica, divertimento ed emozioni. Una grande festa danzante accompagnata dai ballerini dell’Accademia di danze Irlandesi Gens d’Ys e due concerti live. Sul palco entusiasmeranno il pubblico i gruppi THE KELTAHOLICS e i RONDEAU DE FAUVEL.

Musica per ballare, per sognare e spunti di riflessioni culturali per l’anima.

Anche i bambini saranno coinvolti nelle varie attività, dal divertimento assicurato.



Alle ore 19:00 il primo appuntamento della serata è con le Fate, i Folletti e i personaggi incantati. Alla scoperta di creature magiche che si nascondono non solo nei boschi, che saranno protagonisti di una fiaba d’altri tempi scritta e raccontata con amici di tutte le età. A cura di Dramatrà.

Ore 19.30 tutti in pista per lo Stage di danze folk. Lezione primi passi di danze di gruppo nord europee, per ballare tutti insieme durante i concerti.

Ore 20.30 sul palco musica dal vivo con THE KELTAHOLICS quattro ragazzi dall’animo folk. Bodhran, Violino, Chitarra e Bouzouki gli strumenti che, accompagnati dalla voce, faranno scoprire le sonorità e i ritmi del mondo folk irlandese e bretone.

Tutti in pista, prende il via la festa a ballo irlandese!

Ore 22.00 Premiazione del Contest: “La Zucca più bella” madrina Valentina Gessaroli, la famosa strega cantastorie. Sarà fondamentale portare una zucca personalizzata, intagliata, decorata, luminosa, soprattutto molto spaventosa, per esporla al giudizio del pubblico, che premierà le tre più belle.

Alle 22.30 la festa continua! Saranno sul palco i sei musicisti del gruppo RONDEAU DE FAUVEL per un concerto pagan folk. Uno show fuori dagli schemi, definito medioeval – electronic per la capacità di fondere le sonorità di strumenti antichi con la moderna musica elettronica. Musica dall’animo antico, che porta con sé l’odore dell’oceano Atlantico e di boschi millenari.

Allo scoccare dell’ora di mezzo la tradizione si ripete, con la partecipazione rituale del Tempio di Cibele. Un momento per riflettere insieme, lasciar andare i momenti negativi affidandoli al vento e lasciare spazio a nuovi auguri!

Saranno presenti un piccolo mercato artigianale e punti ristoro con cibo, bevande calde, birra, idromele e sidro. Nella serata sarà offerta, fino a esaurimento, la zuppa di Zucca.

Dress code a tema consigliato: PAUROSO!! Aiuterà a scacciare “le creature” indesiderate in questa magica notte di sana paura e tanto divertimento.

