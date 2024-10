Bici cargo venduta on line a prezzo stracciato, era rubata

Gli agenti del Nucleo Bici Rubate della Polizia locale di Milano hanno recuperato una bicicletta cargo che era stata rubata a settembre in via Adeodato Ressi. Ignoti erano entrati nel cortile condominiale in zona Stazione Centrale, avevano tranciato la catena con la quale il veicolo era assicurato alla rastrelliera e l’avevano rubato.

Il proprietario, un ingegnere milanese, la usava per portare in ufficio il suo grande cane, che aveva molta paura a restare a casa da solo; accortosi del furto, aveva allertato immediatamente il Nucleo Bici Rubate della Polizia locale, fornendo del velocipede una descrizione dettagliata, corredata da materiale fotografico.

Controllo della rete internet

Aperta l’indagine, gli agenti hanno cominciato anche a controllare la rete Internet e, quando la bici è stata messa in vendita in un noto portale di oggetti di seconda mano, l’hanno immediatamente individuata, attirati dal prezzo decisamente non congruo: 250 euro per un veicolo che ha un prezzo di mercato intorno ai 4mila euro.

Il proprietario della cargo bike, assistito e su indicazione degli agenti, ha contattato il numero indicato sulla scheda e ha fissato un incontro con i presunti ricettatori fingendosi interessato all’acquisto. All’appuntamento, avvenuto nella periferia ovest di Milano, si sono presentati gli agenti che, dopo essersi qualificati, hanno identificato i due soggetti, entrambi residenti in Piemonte, che erano arrivati a Milano servendosi di un furgone nel quale avevano caricato il velocipede.

La denuncia

I due, 36 e 41 anni, con diversi precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio e detenzione di sostanze stupefacenti, sono stati denunciati per ricettazione in concorso.

La bici cargo è stata immediatamente riconsegnata ai due proprietari, l’ingegnere e il suo cane, tornati a casa insieme.

