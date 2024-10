La campagna antinfluenzale prende avvio oggi martedì 1° ottobre 2024 in tutta la Lombardia.

Per il primo weekend di ottobre anche l’ASST Rhodense ha organizzato un “vax day”, ovvero un’apertura straordinaria per l’offerta vaccinale sul territorio.

Il vax day si svolgerà nelle seguenti giornate:

5 ottobre 2024 dalle ore 08:30 alle ore 16:30

6 ottobre 2024 dalle ore 08:30 alle ore 12:30.

Sarà possibile vaccinarsi presso i seguenti centri vaccinali:

DISTRETTO GARBAGNATESE: presso la CDC di Bollate, Via Piave n. 20

DISTRETTO RHODENSE: presso la CDC di Passirana, Via Settembrini n. 1

DISTRETTO CORSICHESE: presso la sede distrettuale di Corsico, Via Marzabotto n. 12.

Le prenotazioni per la vaccinazione, sia per il vax day sia per la campagna di vaccinazione ordinaria, vanno effettuate a partire dal 1 ottobre 2024 attraverso la piattaforma regionale Prenota Salute raggiungibile al link https://prenotasalute.regione.lombardia.it/prenotaonline/.

Durante la campagna vaccinale antinfluenzale, sarà possibile richiedere la co-somministrazione dei vaccini previsti. In alternativa sarà possibile vaccinarsi dal proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o presso le Farmacie aderenti.

In questa prima fase, fino al 3 novembre, la campagna antinfluenzale gratuita viene offerta alle seguenti categorie:

donne in gravidanza

bambini/e e ragazzi/e tra i 6 mesi e i 17 anni

over 60

particolari categorie per le quali è raccomandata la vaccinazione

A partire dal 4 novembre la vaccinazione sarà disponibile gratuitamente per tutti.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.wikivaccini.regione.lombardia.it

ASST Rhodense

V.le Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

web: http://www.asst-rhodense.it/

Altri articoli di Salute su Dietro La Notizia