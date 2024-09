Radio Deejay e OnePodcast tornano per il secondo anno consecutivo a Lucca Comics & Games,

affiancando la celebre manifestazione in veste rispettivamente di entertainment partner e podcast partner, con dirette radiofoniche e tante imperdibili attività in programma dal 30 ottobre al 3 novembre.

Grandi momenti di intrattenimento, incontri speciali, sorprese e contenuti realizzati ad hoc per un racconto inedito dell’edizione 2024 del più atteso festival dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop all’insegna del tema “The Butterfly Effect” e diviso quest’anno in tre atti, come un’opera lirica, per celebrare il centesimo anniversario di Giacomo Puccini.

Nel corso dei cinque giorni, il pubblico potrà assistere alle dirette radiofoniche dal truck di Radio Deejay posizionato in piazzale Verdi, Francesco Lancia e Chiara Galeazzi, protagonisti de “Il Chiacchiericcio”, Gianluca Gazzoli con il suo “Gazzology”, Antonio Visca con “No Spoiler” e il duo Federico Pecchia e Davide Damiani

Novità di questa edizione l’allestimento dell’area ludica “Deejay Qui” a ingresso gratuito, dove i fan del festival potranno vestire i panni del dj giocando a “ON AIR – Play Like a Deejay” – il party game di Radio Deejay (in collaborazione con Asmodee Italia) per sfidarsi al lancio del brano come in un vero studio radiofonico, abbinando con improvvisazione le canzoni che hanno segnato la storia della musica a notizie di attualità o leggendo i messaggi degli ascoltatori – e divertirsi a ricreare la propria caricatura realizzata al momento dal famoso caricaturista e tiktoker Federico Cecchin.

Tanti gli appuntamenti proposti anche da OnePodcast, la podcast factory da 21 milioni di streaming al mese, che torna a Lucca con contenuti live esclusivi, novità e incontri con alcuni dei podcaster più amati del momento.

Tintoria per la prima volta arriva a Lucca Comics & Games con una puntata live speciale. Daniele Tinti e Stefano Rapone intervisteranno dal vivo Cristina D’Avena, un’istituzione del mondo cartoon e del mondo musicale italiano che é pronta a misurarsi con il podcast comedy più ascoltato d’Italia prodotto da The Comedy Club e distribuito da OnePodcast

Inoltre, per il secondo anno consecutivo torna il podcast “CACCIA AL TESORO – Lucca Comics & Game 2024”, firmato da Francesco Lancia, che attraverso 5 puntate propone enigmi da risolvere per aggiudicarsi un golden pass che consente l’accesso gratuito a vita per Lucca Comics & Games.

La prima puntata è disponibile, su OnePodcast e su tutte le piattaforme di streaming audio.

onepodcast.it

