Milano mobilità: M4 miglioramento delle linee di superficie

Sfruttare al massimo le potenzialità della nuova linea M4 e offrire al maggior numero di persone la possibilità di raggiungere facilmente il nuovo mezzo di trasporto sotterraneo che attraverserà tutta la città e si collegherà con le altre metropolitane.

Su questa linea, in accordo con i Municipi, è stato programmato e studiato un riassetto delle linee di superficie che verrà realizzato in due fasi con gli obiettivi di mantenere il servizio di superficie lungo la linea della M4 con un trasporto pubblico locale capillare e migliorare i collegamenti delle linee di superficie esistenti alla nuova metropolitana, riducendo al minimo le modifiche dei percorsi pre-cantieri e mantenendo tutte le fermate esistenti.

Non solo, alcune linee sono state anche prolungate per consentire anche agli abitanti di quartieri più lontani e non serviti dalle metropolitane di raggiungere le fermate della ‘blu’.

La prima fase

La prima fase, in concomitanza con l’apertura della M4, riguarderà il prolungamento della linea 95 dall’attuale capolinea alla Barona, fino a via Martinelli di fronte al capolinea della M4, collegando così i quartieri a sud Milano anche con la nuova metropolitana.

La linea 64 sarà limitata alla tratta urbana Bonola M1-Molinetto di Lorenteggio, mentre la tratta extraurbana sarà sostituita e potenziata dall’introduzione di una linea nuova, la 326.

Per quanto riguarda le linee extraurbane, la linea 324 riprenderà il percorso Milano-Corsico in viale Resistenza (transitando dal Cimitero) che sarà prolungato fino a piazza Europa, sempre a Corsico. A Milano avrà il capolinea a Romolo M2, insieme alla 325. Il servizio si svolgerà anche in fascia di morbida dal lunedì al sabato e in tutti i giorni della settimana.

La linea 325 sarà prolungata da Corsico (viale Resistenza) a Buccinasco (via Lario) con una revisione delle frequenze e l’inserimento di bus da 18 metri, con il capolinea nel capoluogo a Romolo M2.

Verrà introdotta una nuova linea, la 326, che riprende e amplia il percorso suburbano della linea 64, connettendo Corsico (via Copernico e il quartiere Lavagna) e Cesano Boscone (via Grandi) con la M4, facendo capolinea in piazza Tirana. La stessa linea, a Molinetto, interscambia con il tram 14 e i bus 50 e 64.

Infine, la linea 351 si fermerà in piazzale Negrelli, dato che Buccinasco sarà collegata a Romolo con la linea 325. La 351 avrà anche un miglioramento del livello di servizio nella morbida feriale e nei festivi per un interscambio con la M4 e il tram 2.

La seconda fase

La seconda fase, invece, partirà nei prossimi mesi, dopo la chiusura completi dei cantieri in superficie vicino alle fermate della linea Blu.

Le variazioni riguardano in particolare il servizio sulla cerchia dei Navigli e sull’asse di via Foppa, con l’inversione delle linee 50 e 58, effettuato per consentire a chi proviene dall’area di Baggio di raggiungere la nuova metropolitana, e con una nuova linea circolare sulla Cerchia dei Navigli senza perdita di fermate.

Nel dettaglio, la linea 50 riprenderà il percorso della linea 58 nella tratta tra largo Brasilia e piazzale Cadorna, e farà capolinea come ora in piazza Cairoli; la 58 coprirà il servizio su via Lorenteggio e via Foppa con capolinea in viale Papiniano (piazza Aquileia) consentendo la coincidenza con la nuova 50.

La linea 84 sarà unita alla 94, coprendo il percorso da Corvetto a Porta Volta e la linea 85 sarà arretrata a Cadorna. Entrambi i tratti non più effettuati da queste due linee saranno sostituiti dalla nuova linea circolare, la 96-97, che percorrerà la Cerchia dei Navigli.

Portare le persone ad utilizzare la nuova M4

“In collaborazione con i Municipi – ha spiegato Arianna Censi, assessora alla Mobilità – abbiamo lavorato ad un aggiornamento delle linee di superficie per raggiungere l’obiettivo di portare il maggior numero di persone ad utilizzare un servizio così importante come la nuova M4 che permetterà di attraversare tutta la città in poco più di mezz’ora. I principii che abbiamo seguito sono stati quelli del mantenimento del servizio superficie nella maniera più articolata e capillare possibile e quello di facilitare il raggiungimento delle nuove fermare anche da cittadini e cittadine di quartieri vicini, ma non serviti da metropolitane”.

