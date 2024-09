“Infinity” e “It Ain’t Safe”, i nuovi brani di Ali Dollas

In radio e in digitale “Infinity” e “It Ain’t Safe”, i nuovi brani della scommessa della scena urban Ali Dollas

Presentato per la prima volta dal vivo la scorsa estate a Massa durante il 105 Summer Festival, “It Ain’t Safe” è un brano che racconta la storia di una coppia unita come Bonnie e Clyde.

La canzone cattura l’intensità e la lealtà del loro legame, mostrando come si sostengano a vicenda in un mondo pericoloso e imprevedibile. Con un ritmo avvincente e testi incisivi, il brano celebra l’amore ribelle e incondizionato.

Con sonorità che richiamano le atmosfere delle più celebri canzoni di The Weeknd, “Infinity” è una potente iniezione di positività e motivazione e vuole condividere un messaggio rivolto a tutti coloro che si sentono scoraggiati di fronte alle sfide della vita.

Il testo, scritto interamente dall’artista, affronta il potere della manifestazione: ogni desiderio può essere realizzato, basta vederlo come obiettivo e avere una fiducia incrollabile in se stessi.

Il brano, disponibile sia in lingua italiana sia in lingua inglese, rappresenta un punto di svolta per la carriera di Ali Dollas, combinando influenze internazionali con un tocco personale e autentico.

