Milano: vigilanza armata case Aler, effettuato sopralluogo

L’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, oggi, mercoledì 11 settembre alle ore 12:30, ha effettuato un sopralluogo alle case Aler di via Zamagna a Milano per fare il punto sugli interventi che riguardano la riqualificazione degli immobili e le azioni di contrasto all’abusivismo, tra cui la presenza dei nuovi vigilantes fortemente voluti da Regione Lombardia, già operativi in questa zona da alcuni giorni.

