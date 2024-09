Giornata Internazionale della Pace: “Lerici regala un sogno”

Nell’ambito della Giornata Internazionale della Pace, la città di Lerici, splendido borgo marinaro ligure e “città dell’accoglienza” presenta da giovedì 19 settembre un’opera inedita che vede i protagonisti del presente e del futuro: i bambini !

Per celebrare la Giornata mondiale della Pace quest’anno si parte da Lerici con l’istallazione luminosa e mostra “Lerici regala un sogno” nel quale sono stati coinvolti circa 1000 bambini delle scuole dell’Infanzia e Primaria che si sono espressi con i loro disegni a tema. L’evento sulla Pace si celebra con poche ore di differita anche in Equador e poi il 21 settembre a Roma in contemporanea con Osaka in Giappone e Paesi Bassi, Abruzzo e USA il 28.

Gli artisti che interverranno

Marco Nereo Rotelli, “artista della luce”, leggendo il libro “La Piccola Guida del Mondo per Bambini” di Simona Paravani – manager affermata a livello internazionale nonché autrice e professore universitario – ha ideato uno scenario spettacolare, la città “vestita” con i disegni dei bambini. Rotelli, dopo aver raccolto le piccole opere provenienti dalle scuole di Lerici, assieme a Antonio Giannelli, curatore del progetto “Colors for peace” elaborerà una installazione in piazza Garibaldi, che verrà esposta al pubblico da giovedì 19 settembre.

La proiezione di un immenso collage dinamico e immersivo sarà un tuffo nello stupore. I bambini saranno così i veri protagonisti trasformando un luogo in un immenso disegno di luce e aiutando noi adulti a guardare il mondo con gli occhi della purezza, con mente fresca, con sguardo nuovo.

Mostra e installazione luminosa come vetrina mondiale

La mostra e l’installazione luminosa avranno anche una vetrina mondiale! Sabato 21 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Pace in programma nella capitale italiana, “Lerici regala un sogno” sarà presentata attraverso una clip video su un maxi schermo collocato presso la sede di rappresentanza del Parlamento Europeo di Roma in occasione della celebrazione internazionale a cura di Colors for Peace e Peace Run e che vedrà presenti Ambasciatori, Istituzioni, Scuole e con l’intervento (da remoto) del Presidente del Parlamento Europeo.

La giornata internazionale della Pace

La Giornata internazionale della Pace è stata indetta dall’Onu già negli anni ’70. Mentre il progetto “I Colori per la Pace” con l’associazione Colors for Peace in partnership con Peace Run nasce nel 2015 nel Parco Nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema come propedeutica alla Pace per i bambini di tutto il Mondo. Il disegno per il target di riferimento, 3-12 anni, rappresenta il miglior modo di esprimersi. Ad oggi hanno aderito all’iniziativa milioni di bambini di Scuole Primarie e dell’Infanzia, con 148 Nazioni in rappresentanza di 5 Continenti con oltre 100 eventi nel mondo. Attualmente più di un miliardo di bambini vive in Paesi affetti dalla povertà, 240 milioni in zone di conflitto e oltre 500 milioni di bambine in contesti con gravi discriminazioni di genere. Anche di queste situazioni i nostri disegni sono tragica testimonianza. L’obiettivo è quello di valorizzare la creatività e gli ideali di fratellanza che accomunano i bambini indipendentemente da regione di nascita, condizioni socio-economiche, credo religioso Dal 2018 il Colosseo ha concesso all’Associazione lo spazio sulla Via Sacra del Parco Archeologico per le esposizioni dei disegni dei bambini. Degli eventi di Color for Peace ne ha parlato la stampa italiana ed estera. Dalle scuole agli eventi mondiali per lanciare il messaggio piu’ puro.

Il progetto di Lerici, realizzato con il Patrocinio dell’associazione “Robert F. Kennedy Human Rights Italia” e il Patrocinio dei Parchi Letterari Italiani, è stato voluto dal sindaco di Lerici Leonardo Paoletti e subito accolto da maestre e dirigenti delle scuole primarie. È un’opera non dedicata ai bambini ma creata dai bambini. “In un mondo egoista che genera sempre meno bambini“, afferma il Sindaco, “noi abbiamo bisogno della loro innocenza e immaginazione, direi della loro magia, per aprire una visione positiva del futuro!“

La genesi dell’idea e i protagonisti

La genesi dell’idea e i protagonisti : “Guardando i disegni dei bambini io imparo”, questa la fonte di ispirazione di Marco Nereo Rotelli, che nel corso della sua ricerca sulla poesia in forma visiva si è più volte rivolto alla poesia dei bambini. Sua la straordinaria installazione a Denver “children poetry” (https://www.youtube.com/watch?v=biWtSww4F2o ) cosi come ha ideato il progetto’ Passion sea, a Montecarlo (https://www.youtube.com/channel/UCi7Od96A9zTRVmBFb6XVYpg ).

Simona Paravani, manager della finanza di fama internazionale, Professore alla prestigiosa Università di Cambridge, ma in questa veste autrice del libro “La Piccola Guida del Mondo per Bambini”, l’artista Marco Nereo Rotelli e Antonio Giannelli Presidente di Colors for Peace hanno collaborato per realizzare un’opera inedita, nei contenuti e nella forma, investendo sul metodo creativo dei bambini. Ci chiediamo, cosa ha spinto una manager che vive all’estero e si occupa di finanza a scrivere un libro che ha come protagonisti i bambini?

“I sogni possono sempre avverarsi e sono fondamentali a migliorare il mondo – commenta Simona. “Per affrontare le grandi sfide mondiali, abbiamo bisogno di visionari e visionarie capaci di trasformare le sfide in opportunità! Da adulti si tende a perdere la capacità di sognare “oltre ai limiti” che i bambini hanno; noi adulti a volte viviamo la realtà come una zavorra che ci limita nel pensare fuori dagli schemi, cosa che i bambini fanno; insomma, i bambini ci possono aiutare a liberare la nostra mente dai troppi schemi e preconcetti e aiutarci a “sognare“ liberi che è essenziale per la innovazione con la I maiuscola”.

“Io sono stata molto fortunata grazie alla mia carriera sia nella finanza sia al lavoro con ONG e alla Università dove ho avuto la opportunità di viaggiare e incontrare sognatrici e sognatori che ogni giorno contribuiscono a cambiare il mondo! Con il libro volevo trasmettere ai bambini e alle bambine quella scintilla di magia e ottimismo che ho trovato incontrando queste persone, nella speranza che possa dar loro la forza per continuare a sognare anche da adulti”. “E quale posto migliore se non Lerici? La bellezza dei suoi colori, mare, colline, la magia del suo castello ci catapulta a tempi lontani … tutto ciò è sinonimo di sogno e quindi il connubio ideale per un libro che esorta a sognare”.

Marco Nereo Rotelli è un artista di fama internazionale. A metà degli anni ‘80 ha iniziato la sua ricerca sulla luce sulla dimensione poetica che lo ha portato ad esporre nelle capitali del mondo. Il suo lavoro da sempre mira ad un’opera totale, con performance immersive, dove le sue installazioni luminose coinvolgono artigiani, filosofi, musicisti, poeti, fotografi, registi, ma principalmente il suo rapporto è con la poesia che, con il tempo, è divenuta un riferimento costante per il suo lavoro. Nel 2000 ha fondato il gruppo Art Project, oggi diretto da Elena Lombardi e composto da giovani artisti ed architetti, con il quale realizza numerosi interventi e progetti di installazione urbana. Questo suo impegno gli è valso la partecipazione a nove edizioni della Biennale di Venezia, oltre a numerose mostre personali e collettive. È stato invitato dalla Northwestern University (Chicago) come artist in residence (inverno 2013, è stato 22 volte sull’Isola di Pasqua per opere scultoree e pittoriche. E poi in Giappone, Cina, USA. Spagna, Francia…). Le sue opere, presenti in musei internazionali e collezioni private, hanno sempre di più assunto una dimensione etica rivolta a una riflessione sui temi ambientali e sociali. Di lui hanno scritto alcuni tra i più importanti critici d’arte.

Antonio Giannelli, Presidente dell’Associazione “Colors for Peace” assieme alle maestre delle scuole di Lerici hanno letto in ogni classe i racconti di Simona per poi sollecitarli a disegnare ciò che sentono. L’Associazione promuove la Pace attraverso l’interscambio culturale tra le giovani generazioni ed ha individuato nei disegni dei bambini l’espressione più genuina per lanciare un grido di speranza da tutto il Mondo.

