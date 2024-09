A7 MILANO-SERRAVALLE

Per lavori di manutenzione pavimentazioni e ispezioni manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di lunedì 23 settembre 2024 alle ore 06:00 di martedì 24 settembre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Genova), nella tratta compresa tra i caselli di Tortona (63+647) e Serravalle Scrivia (km 84+496). Il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Tortona (km 63+647) in entrata per la carreggiata sud (direzione Genova) e nord (direzione Milano); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Serravalle Scrivia (km 84+496) per la carreggiata sud e a Castelnuovo Scrivia (km 54+384) per la carreggiata nord.

– Dalle ore 22:00 di martedì 24 settembre 2024 alle ore 06:00 di mercoledì 25 settembre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione Milano), nella tratta compresa tra i caselli di Casei Gerola (49+950) e Gropello Cairoli (km 30+644) Area di Servizio Dorno est compresa (km 33+776). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Casei Gerola (km 49+950) in entrata per la carreggiata nord (direzione Milano); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 al casello di Gropello Cairoli (km 30+644).

– Dalle ore 22:00 di giovedì 26 settembre 2024 alle ore 03:00 di venerdì 27 settembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da MI-Viale Famagosta e Rotatoria P.zza Maggi e lo svincolo di via Boffalora (km A+000) per carreggiata sud (direzione Genova). Contestualmente verrà chiusa al traffico l’Area di Servizio di Cantalupa ovest (km 0+556) in carreggiata sud (direzione Genova); il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in A7 allo svincolo MI-via Palatucci MM2 (Km A+700);

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di venerdì 27 settembre 2024, verrà chiusa al traffico la complanare di entrata verso Milano dal quartiere Cantalupa (km 0+550) di carreggiata nord (direzione Milano). Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento in carreggiata sud allo svincolo di Assago (Km 2+021), per il rientro verso Milano dallo stesso svincolo. Contestualmente verrà chiuso al traffico lo svincolo di uscita da carreggiata nord (direzione Milano) per via Boffalora-quartiere Sant’Ambrogio (km 0+179), Area di Servizio di Cantalupa est compresa. Il percorso alternativo indicato in loco prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo di via Cermenate (km A+000).

Per indagini topografiche, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di lunedì 23 settembre alle ore 05:00 di martedì 24 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Bereguardo (km 21+431) da carreggiata nord (direzione Milano); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello successivo di Binasco (Km 10+503) o in alternativa al casello precedente di Gropello Cairoli (Km 30+644);

– Dalle ore 22:00 di mercoledì 25 settembre alle ore 05:00 di giovedì 26 settembre 2024, verrà chiusa al traffico l’interconnessione A7-A21 (km 62+757) in uscita per Torino e Piacenza da carreggiata sud (direzione Genova); i percorsi alternativi prevedono l’indirizzamento del traffico al casello di Tortona (km 63+647) o in alternativa al casello precedente di Casei Gerola (km 49+980) per il successivo ingresso in A21 attraverso la viabilità ordinaria al casello di Voghera; contestualmente verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A21-A7 (km 62+757) in entrata da Torino e Piacenza per la medesima carreggiata sud; i percorsi alternativi prevedono la deviazione del traffico in direzione nord al casello di Castelnuovo Scrivia (km 54+384) per il successivo ingresso in carreggiata sud; nell’ambito delle suddette lavorazioni verrà altresì chiusa al traffico l’Area di Servizio Castelnuovo Ovest (Km 60+710) in carreggiata sud (direzione Genova), gli utenti in transito potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Dorno Ovest (km 33+720) o la successiva Bettole Ovest (km 80+315) presenti entrambe sulla medesima tratta e direzione;

Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di lunedì 23 settembre alle ore 02:00 di martedì 24 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Casei Gerola (Km 49+980) da carreggiata nord (direzione Milano); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Castelnuovo Scrivia (km 54+384). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Casei Gerola (Km 49+980) in entrata per la medesima carreggiata nord; il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il casello di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384);

– Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di martedì 24 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Casei Gerola (Km 49+980) da carreggiata sud (direzione Genova); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Gropello Cairoli (km 30+644). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Casei Gerola (Km 49+980) in entrata per la medesima carreggiata sud; il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria per il casello di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384);

– Dalle ore 23:00 di martedì 24 settembre alle ore 02:00 di mercoledì 25 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Castelnuovo Scrivia (Km 54+384) da carreggiata nord (direzione Milano); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Tortona (km 63+647). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384) in entrata per la medesima carreggiata nord; il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria al casello di Tortona (km 63+647).

– Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di mercoledì 25 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Castelnuovo Scrivia (Km 54+384) da carreggiata sud (direzione Genova); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Casei Gerola (km 50+540). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Castelnuovo Scrivia (Km 54+384) in entrata per la medesima carreggiata sud; il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico in viabilità ordinaria al casello di Tortona (km 63+647).

– Dalle ore 23:00 di mercoledì 25 settembre alle ore 02:00 di giovedì 26 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Binasco (Km 10+503) da carreggiata nord (direzione Milano); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico al casello precedente di Bereguardo (km 21+431). Contestualmente verrà chiuso al traffico il casello di Binasco (Km 10+503) in entrata per la medesima carreggiata nord; il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo S.S.35 MI-Ticinese (A50, Km 21+386);

– Dalle ore 02:00 alle ore 05:00 di giovedì 26 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Binasco (Km 10+503) da carreggiata sud (direzione Genova); il percorso alternativo prevede l’indirizzamento del traffico allo svincolo della Tangenziale Ovest MI-Ticinese (A50, km 21+386). Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da Binasco (km 10+503) per la medesima carreggiata sud; il percorso alternativo prevede l’entrata consigliata in A7 al casello di Bereguardo (km 21+431);

A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori di manutenzione pavimentazioni e segnaletica orizzontale e ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 24 Settembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo dell’interconnessione A50/A7 (km 20+366) in entrata da Genova per carreggiata nord (direzione A8-Laghi) e per carreggiata sud (direzione A1- Bologna); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Assago (A7 km 2+020) per il successivo ingresso in A50;

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico in entrambe le direzioni il tratto funzionale compreso tra la Rotatoria R1-Pero Fiera-Milano e la Rotatoria Figino/Pregnana M.se/Cornaredo (km 4+075), ramo di svincolo in entrata per A50- A4 TO-VE compreso; il percorso alternativo indicato in loco, prevede la deviazione in viabilità ordinaria;

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 26 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da MI-Baggio (km 10+580) per carreggiata sud (direzione A1-Bologna); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (ingresso da Cusago);

RACCORDO AUTOSTRADALE FIERAMILANO

Per lavori di ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Martedì 24 Settembre alle ore 03:00 di Mercoledì 25 Settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Rotatoria R1/Pero/Fiera Milano/Monza (km 0+500), da carreggiata sud (direzione Monza-Bollate); il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in A50 Tangenziale Ovest direzione A1-Bologna allo svincolo MI-Gallaratese/Novara (km 5+730) per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo dell’interconnessione Raccordo Fiera/A50 in entrata da A8-Laghi (km 0+500) per carreggiata sud (direzione Monza-Bollate); il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico allo svincolo S.S. 11 MI- Gallaratese/Novara (km 5+730) per la successiva uscita da carreggiata nord.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 23 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 24 Settembre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A4 – Usmate) nella tratta compresa tra l’interconnessione A51-A52 (km 11+300) e lo svincolo Cologno Monzese Est (Km 14+525), rami di svincoli interclusi compresi. Il percorso alternativo prevede la deviazione del traffico in Tangenziale Nord allo svincolo Sesto San Giovanni / V.le Italia (A52, Km 3+012) o in alternativa agli svincoli dell’interconnessione A52-A4 per le direzioni Venezia e Torino;

Per lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale e degli impianti di smaltimento acque, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di martedì 24 alle ore 05:00 di giovedì 26 settembre 2024, esclusivamente in orario notturno per 2 (due) notti consecutive, verrà effettuata la chiusura al traffico alternata in entrata e in uscita per/da entrambe le carreggiate nord (direzione Usmate) e sud (direzione A1-Bologna) dei rami di svincolo Vimercate Sud-Q.re Torri Bianche (km 24+798), SP2-Trezzo (km 24+798), SP45-Arcore, Vimercate centro (km 26+623); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo;

– Dalle ore 22:00 di martedì 24 alle ore 05:00 di mercoledì 25 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.103-Segrate (km 7+313) per la carreggiata sud (direzione A1-Bologna); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo;

– Dalle ore 22:00 di giovedì 26 alle ore 5:00 di venerdì 27 settembre 2024, verrà effettuata la chiusura al traffico alternata in entrata e in uscita per/da entrambe le carreggiate nord (direzione Usmate) e sud (direzione A1-Bologna) dei rami di svincolo di Cologno Monzese Est (km 14+525); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo;

– Dalle ore 23:00 di venerdì 20 settembre alle ore 5:00 di sabato 21 settembre 2024, verrà effettuata la chiusura al traffico alternata in entrata e in uscita per/da entrambe

carreggiate nord (direzione Usmate) e sud (direzione A1-Bologna) dei rami di svincolo S.P.113 Cernusco Sul Naviglio / Brugherio (km 15+760); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo;

A52 TANGENZIALE NORD

Per lavori di manutenzione pavimentazioni e segnaletica orizzontale e ispezione manufatti, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Lunedì 23 Settembre alle ore 05:00 di Martedì 24 Settembre 2024, verrà effettuata la chiusura al traffico alternata dei rami di svincolo in entrata/uscita da/per S.P. 131 Nova M.se (km 9+815), per/da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1-Bologna); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo;

– Dalle ore 23:00 di Lunedì 23 Settembre alle ore 03:00 di Martedì 24 Settembre 2024, verrà effettuata la chiusura al traffico del ramo di svincolo in uscita per S.S. 36 Cinisello Balsamo Sud (km 6+374) direzione Mi-Viale Zara da carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cinisello Nord (km 7+922) per la successiva uscita da carreggiata sud. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S. 36 MI-V.le Zara (km 6+374) per la medesima carreggiata nord; il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in carreggiata sud allo svincolo Cinisello Balsamo/Robecco (5+826), per il successivo ingresso in carreggiata nord.

– Dalle ore 00:00 alle ore 05:00 di Martedì 24 Settembre 2024, verrà effettuata la chiusura al traffico del ramo di svincolo in uscita per S.S. 36 Cinisello Balsamo Sud (km 6+374) direzione Lecco/Monza Villa Reale, da carreggiata sud (direzioneA1-Bologna); il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo Cinisello Balsamo/Robecco (5+826), per la successiva uscita da carreggiata nord. Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.S. 36 Lecco/Monza Villa Reale (km 6+374) per la medesima carreggiata sud; il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico sullo stesso complesso di svincolo (entrata da S.S. 36 MI-Viale Zara).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Settembre verrà effettuata la chiusura al traffico dell’Area di Servizio Cinisello Nord (Km 10+800); gli utenti in transito sulla tratta potranno utilizzare in alternativa la precedente Area di Servizio Gobba Est (A51 km 9+720).

– Dalle ore 22:00 di Martedì 24 Settembre alle ore 05:00 di Mercoledì 25 Settembre 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A8-A50-Rho), nel tratto compreso tra lo svincolo Monza Centro/Sesto San Giovanni Nord (km 5+281) e lo svincolo S.S. 36 MI-Viale Zara/Monza (km 6+374), rami di svincolo interclusi compresi; Il percorso alternativo indicato in loco prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria allo svincolo S.S. 36 MI-Viale Zara/Monza (km 6+374);

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 25 Settembre alle ore 05:00 di Giovedì 26 Settembre 2024, verrà effettuata la chiusura al traffico alternata dei rami di svincolo in entrata/uscita da/per S.P. 151 Cinisello Balsamo Nord (km 7+922), per/da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1-Bologna);

i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 26 Settembre alle ore 05:00 di Venerdì 27 Settembre 2024, verrà effettuata la chiusura al traffico alternata dei rami di svincolo in entrata/uscita da/per S.S. 36 Monza/MI-Viale Zara (km 6+374) e da/per Cinisello Balsamo/Robecco (km 5+826), per/da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1-Bologna); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

– Dalle ore 23:00 di Venerdì 27 Settembre alle ore 06:00 di Sabato 28 Settembre 2024, verrà effettuata la chiusura al traffico alternata dei rami di svincolo in entrata/uscita da/per Monza Centro/Sesto San Giovanni Nord (km 5+281), per/da entrambe le carreggiate nord (direzione A8-A50-Rho) e sud (direzione A1-Bologna); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono l’indirizzamento del traffico sullo stesso complesso di svincolo.

Per lavori di manutenzione impianti IP, verranno effettuate le seguenti chiusure:

– Dalle ore 00:00 alle ore 04:00 di venerdì 27 settembre 2024, verranno chiusi al traffico i rami di svincolo in entrata da Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia / MM1 (km 3+012) per entrambe le carreggiate nord (direzione A50-A8-Rho) e sud (direzione A1-Bologna); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale rispettivamente agli svincoli Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (km 1+012) e Sesto San Giovanni Sud – Via di Vittorio (A51, km 11+550);

– Dalle ore 00:00 alle ore 02:00 di venerdì 27 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia / MM1 (km 3+012) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico allo svincolo successivo Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (km 1+012);

– Dalle ore 02:00 alle ore 04:00 di venerdì 27 settembre 2024, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Sesto San Giovanni Sud – V.le Italia / MM1 (km 3+012) da carreggiata nord (direzione A50-A8-Rho); i percorsi alternativi, indicati in loco, prevedono la deviazione del traffico allo svincolo precedente Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (km 1+012);

