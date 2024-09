Logistica Lombardia: al via gli stati generali del nord-ovest

È iniziata ieri, a Milano la due giorni dedicata agli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest, l’appuntamento annuale che rinnova l’alleanza tra Lombardia, Piemonte e Liguria rispetto a un settore strategico per l’economia. La giornata inaugurale si è aperta con quattro tavoli tecnici che hanno coinvolto operatori del settore e istituzioni per discutere tematiche che spaziano dal ruolo delle regioni del Nord Ovest all’interno del nuovo Corridoio europeo TEN-T ‘Mare del Nord – Reno – Mediterraneo’ agli incentivi per lo shift modale, dalla formazione degli operatori della logistica sino alle questioni relative all’applicazione del nuovo DPCM delle Zone Logistiche Semplificate. La giornata è proseguita con la prima conferenza del Corridoio europeo TEN-T ‘Mare del Nord – Reno – Mediterraneo’, la nuova rete transeuropea per lo sviluppo delle infrastrutture ratificata a giugno dall’Unione europea.

La voce della Lombardia in Europa

“La Lombardia riveste un ruolo centrale per la movimentazione delle merci – ha evidenziato l’assessore regionale alle Infrastrutture e Opere pubbliche, Claudia Maria Terzi – basti pensare che 3 dei 9 Corridoi europei coinvolgono il nostro territorio. Dunque, è fondamentale interloquire con regioni italiane ed europee che condividono obiettivi comuni in termini di efficientamento infrastrutturale. Far parte dei Corridoi, e delle associazioni collegate, significa avere l’opportunità di far sentire la propria voce rispetto alle pianificazioni economiche dell’Unione Europea, sempre più rilevanti pensando ai crescenti costi di realizzazione delle infrastrutture”.

Agire in ottica sovraregionale e sovranazionale

“Come Regione – ha proseguito l’assessore Terzi – lavoriamo convintamente in ottica sovraregionale e sovranazionale, con un’azione coordinata sia nei confronti dello Stato sia nei confronti della UE per ottenere i finanziamenti necessari a superare i gap infrastrutturali”.

