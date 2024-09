«Dalla parte degli animali» Torna oggi alle 10.25 su Rete4

Torna «Dalla parte degli animali», nona edizione del programma ideato da Silvio Berlusconi e Michela Vittoria Brambilla, in onda dal 2017 su Retequattro.

«Dalla parte degli animali» – condotto da Michela Vittoria Brambilla, con la figlia Stella Sofia, dieci anni, e con il debutto di Leo, sei anni – va in onda la domenica, alle ore 10.25, su Retequattro, e viene riproposto la domenica pomeriggio su La5 e il martedì, in seconda serata, sempre su Retequattro.

Unico format studiato per trovar casa agli animali abbandonati, «Dalla parte degli animali» arriva nelle case dei telespettatori per promuovere adozioni, combattere il randagismo e diffondere la cultura del possesso responsabile. Protagonisti, gli animali che vivono nei rifugi e che, grazie alla vetrina televisiva, trovano il calore di una casa e l’amore di una famiglia.

Numerose, le novità che si innestano sul format tradizionale, perfezionato e consolidato di stagione in stagione. Aumenterà la presenza dei bambini. Stella avrà momenti solo suoi, come le clip di Stella’s World, dove presenterà gli animali fantastici (da quelli della mitologia alle più curiose creature viventi) o la rubrica In cucina con Stella, per suggerire ai telespettatori, sotto la guida di chef vegani, ricette cruelty free.

E, ancora, uno spazio interamente dedicato denominato Un cavallo per amico, in cui la giovane conduttrice e un educatore specializzato mostreranno come rapportarsi col più iconico degli amici dell’uomo, illustrando tutti gli aspetti della passione equestre. Nella rubrica Un’adozione è per sempre si racconterà la storia di un cagnolino, che ha trovato la sua nuova casa. Altra novità, lo spazio dedicato ai salvataggi, spesso drammatici, e alle cure di animali in difficoltà da parte dei volontari LEIDAA: un modo per spiegare come piccoli gesti possano cambiare la vita di una creatura indifesa. Sempre presenti, i cani-eroi, così come le unità cinofile delle Forze dell’ordine, e il momento dedicato all’amico a quattro zampe di un vip. Infine, il debutto di Leo, il figlio piu piccolo di Michela Vittoria Brambilla, che avrà il compito di raccontare l’animale speciale della puntata e di rispondere alle curiosità dei bambini.

L’onorevole Brambilla – imprenditrice, giornalista, attivista, presidente e fondatrice della LEga Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA), presidente della Commissione Parlamentare per l’Infanzia e l’Adolescenza – presenta «Dalla parte degli animali» come una «trasmissione davvero animalista, che usa la televisione come strumento per promuovere adozioni, sconfiggere abbandoni e randagismo».

«Un impegno», prosegue la conduttrice, «che dal 2017 a oggi ha contribuito in maniera rilevantissima a far uscire migliaia di cani e gatti dai canili e dai rifugi. Abbiamo agito sulle coscienze e sensibilizzato l’opinione pubblica sulla tutela degli animali selvatici e sull’errore dello specismo: è un bilancio di cui possiamo andare fieri, per una trasmissione che si presenta in veste rinnovata, sempre più ricca di rubriche e di servizi. Ringraziamo di cuore il nostro Editore per averci sempre creduto», conclude Michela Vittoria Brambilla.

Nel programma torna, inoltre, don Cosimo Schena, autore di Dio è il mio coach, per parlare degli animali nelle Sacre Scritture, secondo punti di vista non convenzionali. Così come anche i tutorial di veterinari ed esperti, per aiutare le persone a prendersi cura dei propri animali.

«Dalla parte degli animali» è un programma Mediaset a cura di Carlo Gorla, con la regia di Fabio Villoresi, realizzato in collaborazione con LEIDAA.

